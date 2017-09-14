Додано: Сер 16 лип, 2025 15:33

fox767676 написав: ЛАД написав: Выезжали как раз, в основном, именно с ЗУ, т.е не из России, а из Австро-Венгрии. Выезжали как раз, в основном, именно с ЗУ, т.е не из России, а из Австро-Венгрии.



Я начебто навів прізвище письменника з курсу [радянської] літератури - Короленка. Є в нього оповідання про емігрантв з Волині "без языка"

Те що ви Шолохова прогуляли я вже давно зрозумів.





https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... %D0%B0_%D0 %B А насчёт того, когда появилась "залізна завіса", прочитайте хотя бы%B Я начебто навів прізвище письменника з курсу [радянської] літератури - Короленка. Є в нього оповідання про емігрантв з Волині "без языка"Те що ви Шолохова прогуляли я вже давно зрозумів.

Це похвально що у вас у пріоритеті стала українська вікіпедія, але патріотизм неофіта не повинен бути перешкодою для об'єктивної реальності

В 1920 году в книге о своём путешествии в Советскую Россию «Через большевистскую Россию» Этель Сноуден[англ.] написала:



Наконец-то мы очутились за «железным занавесом»[3][6].



С 1926 года попытки выезда из СССР за рубеж, не санкционированные ОГПУ, карались как «контрреволюционные связи с заграницей» или «шпионаж»[источник не указан 165 дней].

Применительно к русской истории в книге «Апокалипсис нашего времени» (1917) философ Василий Розанов (1856—1919) писал[4] так:

"С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес..."

В 1929 році ЦВК СРСР прийняв Постанову «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР». 21 листопада 1929 положення цієї постанови стали статтею в Карному законодавстві СРСР (Закон «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР» або так званий «Закон про неповерненців»)[2]. Особи, які це зробили, або тільки спробували це зробити, звинувачувались у державній зраді[3].



8 червня 1934 року ВЦВК СРСР прийняв закон (наказ) про суворе покарання, аж до смертної кари, за спробу втечі з країни. Була встановлена також відповідальність членів сім'ї втікача. Цей закон постановою Раднаркому РРФСР від 20 липня 1934 року був закріплений у Карному Кодексі РРФСР, в Статті 58-1а. Втеча за кордон прирівнювалась до «державної зрад

Вы то ли прогуляли, то ли (скорее) сознательно искажаете значительно больше.Я как раз достаточно критически отношусь к укр. Вики. Но тут многие не доверяют русской, поэтому стараюсь цитировать украинскую. Тем более, в данном случае. Наверняка укр. Вики не старается смягчить ситуацию.Вы опустили ещё:. На основании этого вы можете утверждать, что "железный занавес" РФ (или кто?) был установлен ещё в 1920 или даже в 1917. Простите, смешно. И как-тоне внушает доверия к цитате.И да, дать ссылку на свою цитату вы, видимо, считаете ниже своего достоинства.А вот что в укр. Вики:Вот это уже похоже на установление железного занавеса.