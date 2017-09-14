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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:13
Shaman написав: Letusrock написав:
Хтось вже бачив відео як в Дніпрі група підлітків відбила "добровольця" з рук трьох жирдяїв-тітушок в цивільному? Точно як казав німецький міністр на днях - "боротьба сміливих українців за свободу та демократію"
як ці анонімні сцикуни змінюють свої погляди коли їм починають задавати питання по статті 114-1 - для початку в якості свідка
а що стаття 114-1 вже звучить як "Перешкоджання (не)законній діяльності тітушок в цивільному"?
Чомусь ти статтю 146 в упор небачиш, хоч щодо цього вже висловилась половина депутатського корпусу та частина іноземних чиновників
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Letusrock
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:25
Шаману надо пройти путь от Т4/Дастера на чёрных номерах до окопа с куляболопатой в районе Мирнограда с лёгким трёхнедельным отдыхом в плюс 35 в подвалах военкоматов ридного миста, без душа и туалетной бумаги естественно и кормлением чем то напоминающмм баланду и кашку с сечки на машинном масле.
Там ему и стингер покажут, и кнопки на патриоте понажимать дадут, в абрамсе 146% он посидит-погазует, а может и сам маттаб в апаче прокатит турбопатриёта на бреющем перед выброской в посадку.
Жалко только пиксельной титушни в Праге нет. А сюда турбопатриёт ни ногой. До кордонив кохфею Буданова.
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барабашов
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:39
Letusrock написав: Shaman написав: Letusrock написав:
Хтось вже бачив відео як в Дніпрі група підлітків відбила "добровольця" з рук трьох жирдяїв-тітушок в цивільному? Точно як казав німецький міністр на днях - "боротьба сміливих українців за свободу та демократію"
як ці анонімні сцикуни змінюють свої погляди коли їм починають задавати питання по статті 114-1 - для початку в якості свідка
а що стаття 114-1 вже звучить як "Перешкоджання (не)законній діяльності тітушок в цивільному"?
Чомусь ти статтю 146 в упор небачиш, хоч щодо цього вже висловилась половина депутатського корпусу та частина іноземних чиновників
лише підарас може назвати військових ЗСУ незаконними тітушками.
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unicdima
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:41
Він свій шлях вже пройшов .Звіздануло струмом у трансформаторній коробці на практиці в детеку , на тому військовозобов'яність і скінчилася Залишилися тільки квінтесенції банальностей та конформізму і олігофренічні смайлик и де тільки можна
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fox767676
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Додано: Чет 17 лип, 2025 00:09
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Місяць не був на форумі. Тут одне і те ж, одне і теж. Одні й ті самі люди переливають з пустого в порожнє.
Нажаль нічого цікавого немає.
Ця відсутність пройшла непомітно і безболісно
До інфографіки претензії не приймаються - активне роззброєння саме після майдану не спростовано До 2022 точка У могла бути захопленою в Криму , на Донбасі, знищена диверсіями, продана урядом Зеленського пацифістської фази (2019_2021). Комплекс С300 продали у 2020 . Так само і з точкою могло бути
Также Зеленский сообщил, что В 1992 году у Украины было 225 систем ПВО, а в 2019 — всего лишь 60. По его словам, большинство систем ПВО «куда-то делись»…
Насколько я могу судить, куда они “делись” - все прекрасно знают. Система ПВО - это ведь не бутылка кока-колы и не пачка сигарет. Даже проданный автомобиль можно найти. У него есть серийный номер, он находится на гарантийном и постгарантийном обслуживании, он зарегистрирован в соответствующих органах полиции и т.д. Чего уж говорить о системах ПВО. Они все наперечет и вся их “история жизни” хорошо известна.
Приведу только один пример. (Эту историю рассказал в одном из интервью бывший министр обороны Украины Гриценко). в 2006 году Украина продала ЗРК С-300 неизвестной компании на 1,5 млн. долларов. И вскоре этот же комплекс был куплен Казахстаном у посредника за 25 млн. долларов. Вот такой бизнес… Так что тут никаких секретов нет. Все как на ладони…
Кстати в 2020 году (уже при Зеленском) Украина продала в США (!) три ЗРК С-300. В том же году она продала Турции шесть ЗРК С-125 (“Печора”). Так что и тут нет никаких неясностей… Вот куда “делись” украинские системы ПВО… Это вся информация есть в открытой печати. Это я вам не государственную тайну открываю…Просто берешь Chat GPT и задаешь вопрос…
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fox767676
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Додано: Чет 17 лип, 2025 00:45
fox767676 написав:
Кстати в 2020 году (уже при Зеленском) Украина продала в США (!) три ЗРК С-300. В том же году она продала Турции шесть ЗРК С-125 (“Печора”). Так что и тут нет никаких неясностей… Вот куда “делись” украинские системы ПВО… Это вся информация есть в открытой печати. Это я вам не государственную тайну открываю…Просто берешь Chat GPT и задаешь вопрос…
[/quote]
Ти і докази цьому можеш привести?
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unicdima
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Додано: Чет 17 лип, 2025 00:49
unicdima
Кто такие вийськови ЗэСэУ и как они по форме и уставу должны быть одеты?
Или в вашей роте "Голубая устрица" вы ходите в спортивных костюмах под лаковый штиблет и полосатую розовую футболочку "ДольчеГаббана"???
А звание у вас - это татуировочка на щеке или лбу, ну как петушню и чертей на зоне метили?
Ну и при встрече старшего по званию честь ему отдаёте как на зоне петушить и принято?
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барабашов
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Додано: Чет 17 лип, 2025 01:12
барабашов написав:unicdima
Кто такие вийськови ЗэСэУ и как они по форме и уставу должны быть одеты?
Или в вашей роте "Голубая устрица" вы ходите в спортивных костюмах под лаковый штиблет и полосатую розовую футболочку "ДольчеГаббана"???
А звание у вас - это татуировочка на щеке или лбу, ну как петушню и чертей на зоне метили?
Ну и при встрече старшего по званию честь ему отдаёте как на зоне петушить и принято?
Одразу видно, що ти із підарів, ти знову спалився.
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unicdima
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Додано: Чет 17 лип, 2025 02:02
Нет
Я не в ЗСУ которое ТЦК😂
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барабашов
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