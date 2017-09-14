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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 лип, 2025 20:08
Banderlog написав:
все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.
І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.
думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.
Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...
очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати...
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Додано: Чет 17 лип, 2025 20:10
unicdima написав: Banderlog написав:
Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))
може й не знає. але тоді всі ці поради космічного масштабу...
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Додано: Чет 17 лип, 2025 20:25
вийшла на діжур вечірня зміна турбопотужних незламників
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Додано: Чет 17 лип, 2025 20:45
andrijk777 написав: ЛАД написав:
........
Сомневаюсь, что получится.
Гаечный ключ слабоват.
А я не сумніваюсь.
Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.
То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ.
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 20:53
Banderlog написав:
.........
Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Якщо кидаєш мені інформацію то в текстовій формі, мені відео дивитись неудобно.
Да нечего там смотреть.
Дешево и неумно.
Надёргать цитаты и выставить врагом и дебилом можно любого на форуме. Было бы желание.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 21:16
Сибарит написав: Schmit написав:
Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.
С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты.
Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели.
Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально.
Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого.
Получается просто политическая возня.
И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.
Не собирался слушать, видео Schmit
"а достаточно однотипны.
Но прочитал ваш отзыв, стало интересно. Послушал с 10-й по 20-ю мин.
Отвращение - слабо сказано.
И да, на месте Юрочки я не стал бы хвастаться работой главным конструктором завода в 1991-1994
. Те, кто тогда работали на заводах, хорошо знают, кого и как тогда назначали. И как работали.
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