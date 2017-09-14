Shaman написав:Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.
І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.
думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.
Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...
очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати...
То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?