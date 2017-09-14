Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса. І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.
думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.
Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...
очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати...
То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?
Banderlog написав:Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь
дай будь-ласка в приват посилання , бо те що сам знайшов якесь дуже поверхнево гівнисте
Banderlog написав:Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь
дай будь-ласка в приват посилання , бо те що сам знайшов якесь дуже поверхнево гівнисте
+1 й мені
А проще выложить ссылки на форуме. Думаю, многим будет интересно.
Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса. І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.
думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.
Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...
очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати...
хіба на кубі і кндр не перемогла революція? ) що саме Україна виграла від євромайданівскої революції ?
Shaman написав:думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.
Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...
очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати...
хіба на кубі і кндр не перемогла революція? ) що саме Україна виграла від євромайданівскої революції ?
В Ірані, перемогла. Совпадєніє? Вікі: Безпосереднім початком Ісламської революції прийнято вважати події січня 1978 року в Кумі (традиційно релігійному місті), коли демонстрацію студентів проти наклепницької статті про Хомейні в державній газеті розстріляла поліція. За офіційними даними, у ході втихомирення безладдя загинуло два студенти. За даними демонстрантів — 70 осіб.