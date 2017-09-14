Banderlog написав:воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.
Збільшили якраз кількість бійців ЦСО А, які дуже ефективно воюють на фронті і за лінією фронту, приміром Павутина це їх робота, а тебе бачу це сильно нервує, переживаєш за своїх русскіх єдіновєрцев.
серйозно? "Дуже ефективно" воюють? І звідки в тебе така точна та достовірна інформація? І потом. Що значить збільшили кількість цсо а? Це що нажали на кнопку і на конвеєрі зібрали 10тисяч спецназу? Чи мож ці 10 тисяч елітних бійців вже до цього моменту десь воюють? Не помітив Діма, що якось після нашого контрнаступу стих шум навколо ссо? Не підкажеш чому? Яка там орієнтовна чисельність ? Тисяч 5? А сбу штампане 10тисяч і всі спецназівці?
ЛАД написав:......... Убийство в тёмной подворотне отличается от убийства мобилизованного в автобусе, который вёз его на сборный пункт. Да ещё в присутствии офицера (офицеров?). В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.
Вбитий мобілізований чимось відрізняється від іншого вбитого? Ні.
Ничем. Отличаются обстоятельства убийства.
Тут ми бачим, що мобілізований першим почав конфлікт, спровокував військового на дії у відповідь, в результаті яких помер, нічого критично резонансного.
Точнее выражаться - не "помер", а "убили". Он начал конфликт, но этот конфликт не угрожал ничьей жизни. И, надеюсь, с понятием "необходимая самооборона" вы знакомы.
Але ждунська підарасня бігає з подією кількамісячної давності по всім форумам, ждуни і журнашлюхи всюди наголошують, що це представник ТЦК, військовий, що таке відбувається завжди і всюди, що військові ЗСУ це вороги.
Такое, конечно, не происходит "завжди і всюди", это редкое событие, но тем не менее отражает много недостатков. И ВЛК:
як з’ясувалося, чоловік (убитый) мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен.
В результате это был уже второй раз, когда его отказались пронимать в учебном центре и отправляли обратно на сборный пункт.
Произошло это не так давно - всего 2 месяца тому. И военнослужащего пока не осудили. Пока что только
12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці. .....4 липня Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня.
Під час розгляду апеляційної скарги військовослужбовець ТЦК та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Військовий розповів, що має на утриманні малолітню дитину, а також літню матір.
Також він розповів про те, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує лікування у військовому шпиталі.
И предъявили ему не убийство, а
11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.