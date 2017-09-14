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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:07
flyman написав: Banderlog написав:
Лише розводять лохів
лох не мамонт
не мамонт но теж мутує, любителям історії крім другої світової радив б почитати про першу світову.
і про жовтневу революцію, і про то як до влади прийшли гітлер і мусоліні. Тоді також думали що військові лохи.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації
Про демобілізацію блеяли саме ти і Долярчик
Зараз приписуєте владі власні фантазії
Я писав, що цього не буде, поки не закінчиться війна
1941-1946 роки тобі історія
PS. Ти "видатний" хлоп, нічого не вивчав, нічого не читав, але завжди маєшь власну думку, з кожного питання.
Специалист широкого профиля )
Так от шо я тобі скажу, хлопе, як ви до нас так і ми будем з вами))) ми тут також не лохи.
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ
Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій
Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )
Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
PS. Ще, двадцятка(чи шістка) ти православна, Євангіліє почитай. Нарешті
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:10
pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ
Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій
Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )
Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба? Вона не схотіла виїхати зі мною з дітьми. Все.
Пускати мене вона нікуди не може і грошей я їй даю тільки на харчі, ну іще платю за комунальні. Про те скільки я заробляю і скільки є, вона може лиш догадуватись.
Ще бракувало жінку до грошей допускати...) для особо одарьонних серед нєдоразвітих, я можу собі дозволити вже взагалі нічого не получати. З моїми витратами мені вистачить. При самих оптимістичних планах на дожитіє.
Сам вивчай історію. Як таким патріотам як ти після першої світової штиками кишки випускали
може задумаєшся.
Воно вам в плюс не піде, те що я зараз передумав йти в сзч.
Я вам патріотам навоюю...)))
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:13
Сьогодні провідне видання Financial Times опублікувало статтю ...
Один з європейських дипломатів заявив виданню: «Здається, на Банковій вважають, що Захід, особливо США, змістив фокус. Що верховенство права та належне врядування більше не мають такого значення».
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:14
Banderlog написав: pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ
Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій
Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )
Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба?
.........
Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:44
ЛАД написав: Banderlog написав: pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ
Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій
Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )
Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба?
.........
Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать.
тут діло не в особистому. При всій повазі до Успіху я не він, не бачу смислу агітувати ні шамана з псом ні сина флер.
Я говорю про загальний дух на фронті. Даж мобілізовані полковники недовольні заявами черчіля.
Хоть вони вертіти армійським механізмом вміють...
я теж далеко не така жертва яким кітпес мене уявляє)
вчусь бистро, кадрові вже не вірізняють, що піджак.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:58
ЛАД написав: Banderlog написав: pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ
Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій
Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )
Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба?
.........
Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать.
ЛАД, Banderlog давно не на фронте, он давно в глубоком тылу
ЛАД, это когда мой город стал в глубоком тылу ?
Напиши, я почитаю
Но ЧСХ, парторг и святоша слились в одно единое )
Как и было в СССР )
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