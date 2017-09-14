RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14458144591446014461
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:11

  _hunter написав:
  jump написав:Ігор Луценко - 107 тисяч СЗЧ за поточний рік :shock:
Приблизно як армія Іспанії. На друге півріччя очікуємо армію Італії.

А на 2026 рік? За моїми відчуттями, на фронті реально воює тисяч 400, тож до 2027 року втече саме така цифра. Чи настане взагалі для нас 2027 рік?
https://censor.net/ua/blogs/3564007/dem ... -rotats-ya

думаете замена умерова на шмыгаля ничего не даст?

Від перестановки ліжок в борделі виручка не зростає :D
yama
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9195 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:12

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав: ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? :lol:
Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется.
Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских.
Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию».
Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО.
А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.

а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. ...

а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10058
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? :lol:

наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.

а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили 8)

мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9110
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:21

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется.
Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских.
Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию».
Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО.
А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.

а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. ...

а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔

дурника вмикаєш? чи типу петросян?

була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9110
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:26

  _hunter написав:
  jump написав:Ігор Луценко - 107 тисяч СЗЧ за поточний рік :shock:
Приблизно як армія Іспанії. На друге півріччя очікуємо армію Італії.

А на 2026 рік? За моїми відчуттями, на фронті реально воює тисяч 400, тож до 2027 року втече саме така цифра. Чи настане взагалі для нас 2027 рік?
https://censor.net/ua/blogs/3564007/dem ... -rotats-ya

думаете замена умерова на шмыгаля ничего не даст?

а думалка виросла на такі оцінки? :lol:
З плюсів, як не парадоксально, призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Хоч воно і дивно, коли поточний премʼєр іде на пониження в наступному уряді. Але це — до болючого питання субʼєктності. Основною проблемою міністерства оборони за Рустема Умєрова був управлінський хаос. А в чому Шмигаль і сильний — так це в кропіткий системній бюрократичній роботі.

а це повна оцінка уряду
Як зміна уряду вплине на економіку України
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9110
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:44

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. ...

а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔

дурника вмикаєш? чи типу петросян?

була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...

Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? ;)
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
_hunter
 
Повідомлень: 10058
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:51

_hunter
Ленін теж починав з втікання в Німеччину. А потім..
може Хантера треба теж зарані тойво.. Сифілісом від Крупськоі і в Мавзолей
Hotab
 
Повідомлень: 15713
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:57

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? :lol:

наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.

а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили 8)

мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.
то чому не воює білорусія в україні? :lol: думаю участь україни в війні з прибалтами також була б обмежена, можливо залучили б добровольців зі східних областей... і щось ти сильно загнув вгору- мета держави)))) а я тут при чі не треба путати моїх баранів з государствєнними. )))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14458144591446014461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 106620
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 286606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 947987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9174)
19.07.2025 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron