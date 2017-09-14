Banderlog написав: ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні? І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется. Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских. Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию». Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО. А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.
а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. ...
Shaman написав:тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні? І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.
а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили
мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.
ЛАД написав: Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется. Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских. Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию». Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО. А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.
а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. ...
а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔
дурника вмикаєш? чи типу петросян?
була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...
З плюсів, як не парадоксально, призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Хоч воно і дивно, коли поточний премʼєр іде на пониження в наступному уряді. Але це — до болючого питання субʼєктності. Основною проблемою міністерства оборони за Рустема Умєрова був управлінський хаос. А в чому Шмигаль і сильний — так це в кропіткий системній бюрократичній роботі.
Shaman написав:а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. ...
а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔
дурника вмикаєш? чи типу петросян?
була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
Shaman написав:тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні? І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.
а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили
мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.
то чому не воює білорусія в україні? думаю участь україни в війні з прибалтами також була б обмежена, можливо залучили б добровольців зі східних областей... і щось ти сильно загнув вгору- мета держави)))) а я тут при чі не треба путати моїх баранів з государствєнними. )))