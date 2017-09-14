Додано: Нед 20 лип, 2025 10:30

detroytred написав: flyman написав: detroytred написав: Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини. Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини. економічна школа будівельника -це кіосаківський "Бідний татко" для домогосподарок: "щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати" економічна школа будівельника -це кіосаківський "Бідний татко" для домогосподарок: "щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати" Саме так.



І то в теоретика проблема з реалізацією цієї своєї ж пропозиції, бо базується на - якщо кожен підійде до дзеркала... або коли вимруть совки (з'являться будівельники капіталізму).

На чарівній паличці або ждунстві. Саме так.І то в теоретика проблема з реалізацією цієї своєї ж пропозиції, бо базується на - якщо кожен підійде до дзеркала... або коли вимруть совки (з'являться будівельники капіталізму).На чарівній паличці або ждунстві.

Цікаве обєднання теоретика в кубіі практика підвального типу-в яких обєднувальне - ненависть до Будівельника.1 Для того що можновладці допомогли вирішити питання- треба щоб підлеглі ПОГОДИЛИСЬ саме з таким варіантом допомоги.2 Станом на сьогодні представників ментальності совка в головах - більшість3 Переконати більшість можна двома способамиа - змуситиб - дочекатись поки помрутьваріанту-в - стимулювати - у нас не має , бо відсутні ресурси до стимуляції3 Виходячи з п2 , сьогоднішнє тих хто ВЖЕ хоче бути в капіталізмів-якби приречене, але є маленьке зауваження..Ті хто РОЗУМІЄ що перебудувати совкове мишлення в більшості без концтаборів/розстрілів/примусу - швидше ніж за три покоління не вийде - то в них залишається ОДИН ВАРІАНТБудувати своє ЩАСЛИВЕ сьогодні - локально в межах своєї сімї.4 Чим це добре для Держави?Тим що Держава БЕЗ ГРОМАДЯНСЬКОГО конфлікту між ментальними совками і ментальними капіталістами - рухається в потрібному напрямку.Тепер головне питання для тих в кого в фаворі диванні теоретикиЧи можна було б з ІНШИМИ можновладцями швидше дійти до якогось кращого результату?Відповідь - так можна..Тоді відразу виникає інше питанняЩо треба було зробити для того щоб дійти? - відповідь також проста - плюнути на підтримку пенсіонерів і соціальних зобовязань ...Тоді відразу виникає ще одне - так тоді б БАГАТО людей жило б гірше ніж воно жило в цій реальності( а частина навіть загинулаб) - і це правда..Але саме за такі методи ( методи примусу можновладцями населення, бо саме в можновладців є ресурси для цього) і закликає воєнпенс...Просто проаналізуйте ІСТОРІЮ світу...Всі зміни у всіх країнах проводились наступним чиномРеволюція - ( погіршення стану під час і після революції на приблизно 15-30 років, і тільки потім ця суспільна зміна давала позитивні наслідки)Диктатура - ( покращення тільки взамін на погіршення прав і свобод)Еволюція - дуже повільні покращення ( повільніші ніж після революції, але без провалів..)Тому ще разКоли який довбень розповідає вам що у ВАШИХ бідах винуватий ХТОСЬ - стріляйте на звук.Не залежно від того правий він чи ні ( тобто існуючі проблеми створені для вас кимось чи власною діяльністю) - СВОЇ проблеми все одно вирішувати ВАМ, а раз так оповідання які ДЕМОТИВУЮТЬ - погіршують ВАШЕ особисте майбутнє без привязки до того правильні вони чи ні.