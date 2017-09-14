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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14472144731447414475
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:30

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини.
економічна школа будівельника -це кіосаківський "Бідний татко" для домогосподарок: "щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати"
Саме так.

І то в теоретика проблема з реалізацією цієї своєї ж пропозиції, бо базується на - якщо кожен підійде до дзеркала... або коли вимруть совки (з'являться будівельники капіталізму).
На чарівній паличці або ждунстві.
Цікаве обєднання теоретика в кубі
і практика підвального типу-в яких обєднувальне - ненависть до Будівельника.
1 Для того що можновладці допомогли вирішити питання- треба щоб підлеглі ПОГОДИЛИСЬ саме з таким варіантом допомоги.
2 Станом на сьогодні представників ментальності совка в головах - більшість
3 Переконати більшість можна двома способами
а - змусити
б - дочекатись поки помруть
варіанту-в - стимулювати - у нас не має , бо відсутні ресурси до стимуляції
3 Виходячи з п2 , сьогоднішнє тих хто ВЖЕ хоче бути в капіталізмів-якби приречене, але є маленьке зауваження..
Ті хто РОЗУМІЄ що перебудувати совкове мишлення в більшості без концтаборів/розстрілів/примусу - швидше ніж за три покоління не вийде - то в них залишається ОДИН ВАРІАНТ
Будувати своє ЩАСЛИВЕ сьогодні - локально в межах своєї сімї.
4 Чим це добре для Держави?
Тим що Держава БЕЗ ГРОМАДЯНСЬКОГО конфлікту між ментальними совками і ментальними капіталістами - рухається в потрібному напрямку.

Тепер головне питання для тих в кого в фаворі диванні теоретики
Чи можна було б з ІНШИМИ можновладцями швидше дійти до якогось кращого результату?
Відповідь - так можна..
Тоді відразу виникає інше питання
Що треба було зробити для того щоб дійти? - відповідь також проста - плюнути на підтримку пенсіонерів і соціальних зобовязань ...
Тоді відразу виникає ще одне - так тоді б БАГАТО людей жило б гірше ніж воно жило в цій реальності( а частина навіть загинулаб) - і це правда..
Але саме за такі методи ( методи примусу можновладцями населення, бо саме в можновладців є ресурси для цього) і закликає воєнпенс...

Просто проаналізуйте ІСТОРІЮ світу...
Всі зміни у всіх країнах проводились наступним чином
Революція - ( погіршення стану під час і після революції на приблизно 15-30 років, і тільки потім ця суспільна зміна давала позитивні наслідки)
Диктатура - ( покращення тільки взамін на погіршення прав і свобод)
Еволюція - дуже повільні покращення ( повільніші ніж після революції, але без провалів..)

Тому ще раз
Коли який довбень розповідає вам що у ВАШИХ бідах винуватий ХТОСЬ - стріляйте на звук.
Не залежно від того правий він чи ні ( тобто існуючі проблеми створені для вас кимось чи власною діяльністю) - СВОЇ проблеми все одно вирішувати ВАМ, а раз так оповідання які ДЕМОТИВУЮТЬ - погіршують ВАШЕ особисте майбутнє без привязки до того правильні вони чи ні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

четырежды ухылянт с трибуны верховной рады рассказывает другому ухылянту, что тот должен идти на фронт.
я видел всё в жизни.
Бетон
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  #<1 ... 14472144731447414475
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