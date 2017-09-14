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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14472144731447414475>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:27

  fox767676 написав:
  Banderlog написав: Кінчайте це фаріонство.

скоро наїсться фаріонства по-польські, але навіть після цього нічого не зрозуміє

не факт, у воукерів часто навпаки: "ням-ням, Божа роса"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:30

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини.
економічна школа будівельника -це кіосаківський "Бідний татко" для домогосподарок: "щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати"
Саме так.

І то в теоретика проблема з реалізацією цієї своєї ж пропозиції, бо базується на - якщо кожен підійде до дзеркала... або коли вимруть совки (з'являться будівельники капіталізму).
На чарівній паличці або ждунстві.
Цікаве обєднання теоретика в кубі
і практика підвального типу-в яких обєднувальне - ненависть до Будівельника.
1 Для того що можновладці допомогли вирішити питання- треба щоб підлеглі ПОГОДИЛИСЬ саме з таким варіантом допомоги.
2 Станом на сьогодні представників ментальності совка в головах - більшість
3 Переконати більшість можна двома способами
а - змусити
б - дочекатись поки помруть
варіанту-в - стимулювати - у нас не має , бо відсутні ресурси до стимуляції
3 Виходячи з п2 , сьогоднішнє тих хто ВЖЕ хоче бути в капіталізмів-якби приречене, але є маленьке зауваження..
Ті хто РОЗУМІЄ що перебудувати совкове мишлення в більшості без концтаборів/розстрілів/примусу - швидше ніж за три покоління не вийде - то в них залишається ОДИН ВАРІАНТ
Будувати своє ЩАСЛИВЕ сьогодні - локально в межах своєї сімї.
4 Чим це добре для Держави?
Тим що Держава БЕЗ ГРОМАДЯНСЬКОГО конфлікту між ментальними совками і ментальними капіталістами - рухається в потрібному напрямку.

Тепер головне питання для тих в кого в фаворі диванні теоретики
Чи можна було б з ІНШИМИ можновладцями швидше дійти до якогось кращого результату?
Відповідь - так можна..
Тоді відразу виникає інше питання
Що треба було зробити для того щоб дійти? - відповідь також проста - плюнути на підтримку пенсіонерів і соціальних зобовязань ...
Тоді відразу виникає ще одне - так тоді б БАГАТО людей жило б гірше ніж воно жило в цій реальності( а частина навіть загинулаб) - і це правда..
Але саме за такі методи ( методи примусу можновладцями населення, бо саме в можновладців є ресурси для цього) і закликає воєнпенс...

Просто проаналізуйте ІСТОРІЮ світу...
Всі зміни у всіх країнах проводились наступним чином
Революція - ( погіршення стану під час і після революції на приблизно 15-30 років, і тільки потім ця суспільна зміна давала позитивні наслідки)
Диктатура - ( покращення тільки взамін на погіршення прав і свобод)
Еволюція - дуже повільні покращення ( повільніші ніж після революції, але без провалів..)

Тому ще раз
Коли який довбень розповідає вам що у ВАШИХ бідах винуватий ХТОСЬ - стріляйте на звук.
Не залежно від того правий він чи ні ( тобто існуючі проблеми створені для вас кимось чи власною діяльністю) - СВОЇ проблеми все одно вирішувати ВАМ, а раз так оповідання які ДЕМОТИВУЮТЬ - погіршують ВАШЕ особисте майбутнє без привязки до того правильні вони чи ні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

четырежды ухылянт с трибуны верховной рады рассказывает другому ухылянту, что тот должен идти на фронт.
я видел всё в жизни.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:03

  budivelnik написав:3 Переконати більшість можна двома способами
а - змусити
б - дочекатись поки помруть
варіанту-в - стимулювати - у нас не має , бо відсутні ресурси до стимуляції
3 Виходячи з п2

За віконце поглянь, теоретик дурний місіонер: ціну на газ і т.д. інші непопулярні міри (пенсійний вік, вік мобілізації, перерахунки пенсій і т.д.) піднімають запросто..., не чекаючи.
Китайські маодзунці не чекали три покоління, а Сяопін вводив реформи.
І так усюди.

Ти, клоуне, всоте почуй не себе, а предмет обговорення --- не власні біди, а проблеми розвитку суспільства, країни.
І стріляй собі в голову, бо тупий..

Є країни, де про совок тощо і не чули, але це не аж ніяк не є гарантією автоматичного капіталістичного розвитку-процвітання суспільства-країни.
А в тебе, довбня, вимруть совки та автоматично настане капіталістичний рай.
Це тупість у кубі.

Для розвитку, процвітання потрібні реформи, які створюють умови для подальшого розвитку.
Реформи проводять можновладці-управлінці.
Які мають свої власні цілі, інтереси.
І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства.
У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей.
У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася).

А твої співи а-ля Кіосакі в цьому процесі до лампочки...
Націпив одежу місіонера та єралашиш на хфорумі, дуючі щоки про свою позицію та досягенння.
_____________________________
До речі, тупень, це саме ти розказуєш іншим, що у їх бідах винуватий Детройт та подібні.
Тож за своєю порадою - стріляй собі в голову на звук з твого рота.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки є такі хлопці- ніякі воєнпенси своїм вяканням не зможуть нічого зіпсувати
Айтівець з Тернополя задонатив понад 25 млн грн на ЗСУ
Дмитро Чеверда за три з половиною роки лише на фонд "Повернись живим" чоловік передав майже 10 млн грн.
Як розповіли у "Повернись живим", спочатку чоловік донатив із грошей, відкладених на ремонт квартири та переїзд до Львова. А згодом його мобільна гра для iOS почала приносити стабільний дохід – і весь його Дмитро спрямовує в донати.
Як пишуть у спільноті програмістів DOU, Дмитро став активно волонтерити й донатити з 2022 року.
Дмитро Чеверда – iOS-розробник із Тернополя. Працює у київській компанії SQUAD, а в ІТ-сфері – вже понад десятиліття.
Волонтерство у підвалі ресторану: як усе починалося
24 лютого Дмитро приєднався до волонтерського осередку, який організували його друзі в одному з підвальних ресторанів Тернополя. Спершу купували речі першої потреби: термобілизну, ліки, спорядження. Одного разу їм вдалося відправити до Києва фуру з сімома тоннами дизелю.
Згодом сконцентрувалися на комплектації аптечок: знайшли швачок для підсумків, облаштували умовну конвеєрну лінію й за рік зібрали понад 8 тисяч аптечок. Дмитро взяв на себе комунікації з постачальниками, логістику та контроль запасів. Коли запити на аптечки зменшились, команда змістила фокус на точкову допомогу та фінансові донати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:17

  budivelnik написав:Поки є такі хлопці- ніякі воєнпенси своїм вяканням не зможуть нічого зіпсувати

Канєшна не зможуть зіпсувати, бо вони і не вякають, і не псують. Як ти вигадав.
Дурний брехливий місіонер з-за прилавку...
Будівельник на брехні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства.
У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей.
У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася).
Ще раз для тих хто не в стані зрозуміти написане опопнентом
1 Я також за все хороше і проти всього поганого
2 Я також як і долярчик хочу виграти в піраміді... але я трошки розумніший тому НЕ ПРИЙМАЮ участі в пірамідах і тому хоч і не виграю на ХАЛЯВУ , але не програю СВОЄ.
3 Якщо хтось робить , то сотня дурнів переконана що ЗНАЮТЬ як зробити краще...
І ця сотня ніколи не взнає що вона складається з дурнів... до моменту поки хоч один з них не спробує РЕАЛЬНО щось зробити
Саме реалії так бють по фейсу теорії - що в подальному з побитим фейсом теоретик вже не настільки критично настроєний по відношенню до практика.
4 Практик же знає - якщо справа ДОВЕДЕНА до успішного закінчення, але при цьому ЗУПИНИЛАСЬ на рівні 70% від максимально теоретичного рівня - це вже дикий успіх за який можна присвоювати собі медальку.3 Виходячи з пункту 4 , і розуміючи що можновладці зробили більше ніж 85 і менше ніж 95% від максимально можливого ( в нашій ситуації і при умові що дії можновладців не доводили до соціальних вибухів) - я особисто ВВАЖАЮ це успіхом.

ПС
а ти так і помреш фантазуючи про те як би було добре якби можновладці виконали все на 100%.... і ніколи не взнаєш , що одним з елементів виконання на 100%( того про що ти мрієш читаючи книжки)-це позбавлення тебе і тобі подібних - пенсій.Бо це
а -ДОЦІЛЬНО
б-СПРАВЕДЛДИВО.
Ба більше, правильною дією можновладці-це копняк під дупу всім військовослужбовцям в період 1990-2010 роки , а звільнені кошти треба було направити на розбудову заводів( отримали б при цьому ЛАДа як симпатика діючої влади)

ппс
уточню для дурнів
можна підняти пенсійний стаж поступово як це зробила влада
а треба було підняти різко стаж і так само відмовляти ВСІМ хто не має мінімум 30 років пенсійного у виплаті пенсій поки не отримають..

Другий варіант - різко прискорив би проведення реформ
а - багато пенсіонерів так би й не дожило до отримання пенсії
б -зекономлені гроші можна було направити на виплату силовикам які б кийками гасили невдоволення...

Тому
Здурі можна й мягке зломати..
Але це знає тільки той хто пробував щось робити
бо той хто не пробував-тому й ломати нічого.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лип, 2025 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:24

  холява написав:
  BIGor написав:
  Banderlog написав:то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?

Звичайно більше ніж при конченому совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?


....зрада форуму !!!
Чолв,яга який воює за Україну ,не цікавится своєю культурою !
А той ,що за кордоном ( зїбав ) тому від того зле .
Колись про це напишуть опопвідання .

Ти дебіл? Ти сам совок.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:33

  Hotab написав:

Да не продал он кампусопрелесть.

Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.

Ну, значит что-то не так понял на "недвижимой" ветке. 🥵 Перефразирую: "как баулы евро вывез - так куда-то агит-задор и пропал"...
_hunter
 
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