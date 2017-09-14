не факт, у воукерів часто навпаки: "ням-ням, Божа роса"
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Додано: Нед 20 лип, 2025 10:27
Додано: Нед 20 лип, 2025 10:30
Цікаве обєднання теоретика в кубі
і практика підвального типу-в яких обєднувальне - ненависть до Будівельника.
1 Для того що можновладці допомогли вирішити питання- треба щоб підлеглі ПОГОДИЛИСЬ саме з таким варіантом допомоги.
2 Станом на сьогодні представників ментальності совка в головах - більшість
3 Переконати більшість можна двома способами
а - змусити
б - дочекатись поки помруть
варіанту-в - стимулювати - у нас не має , бо відсутні ресурси до стимуляції
3 Виходячи з п2 , сьогоднішнє тих хто ВЖЕ хоче бути в капіталізмів-якби приречене, але є маленьке зауваження..
Ті хто РОЗУМІЄ що перебудувати совкове мишлення в більшості без концтаборів/розстрілів/примусу - швидше ніж за три покоління не вийде - то в них залишається ОДИН ВАРІАНТ
Будувати своє ЩАСЛИВЕ сьогодні - локально в межах своєї сімї.
4 Чим це добре для Держави?
Тим що Держава БЕЗ ГРОМАДЯНСЬКОГО конфлікту між ментальними совками і ментальними капіталістами - рухається в потрібному напрямку.
Тепер головне питання для тих в кого в фаворі диванні теоретики
Чи можна було б з ІНШИМИ можновладцями швидше дійти до якогось кращого результату?
Відповідь - так можна..
Тоді відразу виникає інше питання
Що треба було зробити для того щоб дійти? - відповідь також проста - плюнути на підтримку пенсіонерів і соціальних зобовязань ...
Тоді відразу виникає ще одне - так тоді б БАГАТО людей жило б гірше ніж воно жило в цій реальності( а частина навіть загинулаб) - і це правда..
Але саме за такі методи ( методи примусу можновладцями населення, бо саме в можновладців є ресурси для цього) і закликає воєнпенс...
Просто проаналізуйте ІСТОРІЮ світу...
Всі зміни у всіх країнах проводились наступним чином
Революція - ( погіршення стану під час і після революції на приблизно 15-30 років, і тільки потім ця суспільна зміна давала позитивні наслідки)
Диктатура - ( покращення тільки взамін на погіршення прав і свобод)
Еволюція - дуже повільні покращення ( повільніші ніж після революції, але без провалів..)
Тому ще раз
Коли який довбень розповідає вам що у ВАШИХ бідах винуватий ХТОСЬ - стріляйте на звук.
Не залежно від того правий він чи ні ( тобто існуючі проблеми створені для вас кимось чи власною діяльністю) - СВОЇ проблеми все одно вирішувати ВАМ, а раз так оповідання які ДЕМОТИВУЮТЬ - погіршують ВАШЕ особисте майбутнє без привязки до того правильні вони чи ні.
Додано: Нед 20 лип, 2025 10:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
четырежды ухылянт с трибуны верховной рады рассказывает другому ухылянту, что тот должен идти на фронт.
я видел всё в жизни.
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:03
За віконце поглянь, теоретик дурний місіонер: ціну на газ і т.д. інші непопулярні міри (пенсійний вік, вік мобілізації, перерахунки пенсій і т.д.) піднімають запросто..., не чекаючи.
Китайські маодзунці не чекали три покоління, а Сяопін вводив реформи.
І так усюди.
Ти, клоуне, всоте почуй не себе, а предмет обговорення --- не власні біди, а проблеми розвитку суспільства, країни.
І стріляй собі в голову, бо тупий..
Є країни, де про совок тощо і не чули, але це не аж ніяк не є гарантією автоматичного капіталістичного розвитку-процвітання суспільства-країни.
А в тебе, довбня, вимруть совки та автоматично настане капіталістичний рай.
Це тупість у кубі.
Для розвитку, процвітання потрібні реформи, які створюють умови для подальшого розвитку.
Реформи проводять можновладці-управлінці.
Які мають свої власні цілі, інтереси.
І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства.
У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей.
У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася).
А твої співи а-ля Кіосакі в цьому процесі до лампочки...
Націпив одежу місіонера та єралашиш на хфорумі, дуючі щоки про свою позицію та досягенння.
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До речі, тупень, це саме ти розказуєш іншим, що у їх бідах винуватий Детройт та подібні.
Тож за своєю порадою - стріляй собі в голову на звук з твого рота.
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки є такі хлопці- ніякі воєнпенси своїм вяканням не зможуть нічого зіпсувати
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:17
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще раз для тих хто не в стані зрозуміти написане опопнентом
1 Я також за все хороше і проти всього поганого
2 Я також як і долярчик хочу виграти в піраміді... але я трошки розумніший тому НЕ ПРИЙМАЮ участі в пірамідах і тому хоч і не виграю на ХАЛЯВУ , але не програю СВОЄ.
3 Якщо хтось робить , то сотня дурнів переконана що ЗНАЮТЬ як зробити краще...
І ця сотня ніколи не взнає що вона складається з дурнів... до моменту поки хоч один з них не спробує РЕАЛЬНО щось зробити
Саме реалії так бють по фейсу теорії - що в подальному з побитим фейсом теоретик вже не настільки критично настроєний по відношенню до практика.
4 Практик же знає - якщо справа ДОВЕДЕНА до успішного закінчення, але при цьому ЗУПИНИЛАСЬ на рівні 70% від максимально теоретичного рівня - це вже дикий успіх за який можна присвоювати собі медальку.3 Виходячи з пункту 4 , і розуміючи що можновладці зробили більше ніж 85 і менше ніж 95% від максимально можливого ( в нашій ситуації і при умові що дії можновладців не доводили до соціальних вибухів) - я особисто ВВАЖАЮ це успіхом.
ПС
а ти так і помреш фантазуючи про те як би було добре якби можновладці виконали все на 100%.... і ніколи не взнаєш , що одним з елементів виконання на 100%( того про що ти мрієш читаючи книжки)-це позбавлення тебе і тобі подібних - пенсій.Бо це
а -ДОЦІЛЬНО
б-СПРАВЕДЛДИВО.
Ба більше, правильною дією можновладці-це копняк під дупу всім військовослужбовцям в період 1990-2010 роки , а звільнені кошти треба було направити на розбудову заводів( отримали б при цьому ЛАДа як симпатика діючої влади)
ппс
уточню для дурнів
можна підняти пенсійний стаж поступово як це зробила влада
а треба було підняти різко стаж і так само відмовляти ВСІМ хто не має мінімум 30 років пенсійного у виплаті пенсій поки не отримають..
Другий варіант - різко прискорив би проведення реформ
а - багато пенсіонерів так би й не дожило до отримання пенсії
б -зекономлені гроші можна було направити на виплату силовикам які б кийками гасили невдоволення...
Тому
Здурі можна й мягке зломати..
Але це знає тільки той хто пробував щось робити
бо той хто не пробував-тому й ломати нічого.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лип, 2025 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:24
Ти дебіл? Ти сам совок.
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:33
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