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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14478144791448014481
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:ссылку на закон - в студию
Є правила хорошого тону
В себе дома - ти можеш сидіти в лайні і навіть не вмиватись..
Але якщо йдеш в гості то тебе приймуть тільки в тому випадку якщо приймеш правила тих до кого йдеш..

Правда москалям це не відомо , якщо їх бачити не хочуть - вони в танк сідають...
От тільки проблема
Воювати в танку-ще таке собі заняття
а от все життя жити ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:59

  _hunter написав:ссылку на закон - в студию :lol:


Про закон заговорил, а ты по закону не вернулся в Украину, после выезда )

_hunter, ты за любой закон, чтобы получать 500 ойро.

Но примут закон, что тебе нужно пойти работать и ты ... будешь снова бежать туда, где халява ))
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 20 лип, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:59

  budivelnik написав:.............
Я вам допомогти хочу, але ви настільки вперто/примітивні що не хочете навіть зрозуміти про що я пишу.
А я вас просил о помощи? 8)
Что-то не припоминаю.

ПС
коли я в Прибалтиці хотів заправити авто , то молодий латвієць говорим зі мною виключно латвійською і англійською , а я пробував пояснити йому те що мені треба ломаною німецькою
При чому ні він ні я російську навіть не пробували використовувати.
Звідси висновок з педераційної мови
С своим самоваром(вкрадений в китайців) в чужую избу - не лезь.

А, может, стоило попробовать?
Возможно, лучше вышло бы, чем ломать язык.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:То я дурю і винуватий в бідах інших?
Ти деколи мене читай..
1 Ти дуриш
2 Той хто дурень він просто сволота, але не винуватий в бідах того хто повірив брехні
3 Той хто прийняв рішення- той несе відповідальність за це рішення.

Ти винуватий в розповсюдженні поганих рішень.
Чим більше таких розповсюджувачів - тим більша кількість людей приймає не вірне рішення
Чим більша кількість людей приймає не вірне рішення- тим більше розповсюджувачів поганих рішень дохне з голоду.

Але ти настільки примітивний - що зрозуміти цей логічний ланцюжок не в стані.
Тому спеціально для примітива
Якщо в тебе є нащадки - то те що ти подохнеш - це твоє рішення
А от те що ти розповсюдив море брехні - за це своїм поганим життям будуть розраховуватись твої нащадки.

Отже
якщо ти одинак- то тобі пофік
якщо є нащадки - то ти дурень в кубі.

Місіонер, щоб виправдати себе, вигадав маячню -- дурить (тобто обманює) і не винуватий.
Самому-то не смішно?
Від своєї ж дурні.

Додав до цієї своєї маячні суто свою місіонерську оцінку - начебто моє бачення є неправильним.
А його, місіонерське, звісно правильне((
Намалював дурню про розповсюдження - на гілці з менш сотні відвідувачів(((
Прифантазував про розплату нащадків.
Тобто склепав чергового свого єралашика.

Тупий дурний місіонеришко.
Який вийшов сам на себе з пострілом на звук.
Лісом, брехунець.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:01

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:P.s. Не хотел отвечать на этот пост.

Намагався не встрягати в мовне питання.
Бо по своєму праві обидві сторони.
І нема однозначної відповіді на нього, як краще поступити.

В таких випадках орієнтуватися потрібно на закон. В Конституції ж (законі прямої дії) поки все чітко визначено.
Конституцию при желании можно достаточно легко изменить.
Как сделали с "постоянным нейтралитетом". Точно так же можно изменить положения о языках и даже равноправие людей, независимо от национальности. Можно восстановить "5 параграф" и ограничить в правах. Пусть даже неофициально, как было в Союзе.
Но есть некоторые принципы повыше даже Конституции.

Це і треба зробити. Конституцію приймали коли народ був задурений русскім фейком про братскій народ, а треба було вчити історію, русскіє завжди були, є і будуть головним ворогом України.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Що за подвійні трактування?.........
ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав? :shock:
А вот как раз вы вимагаєте. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.

Чому ви важаєте що населення України ХОЧЕ чути російську на своїх вулицях?
Чому у Вас в заголовку кожного повідомлення - не стоїть вибачення перед українцями за те що ви використовуєте російську?

Статья Конституции 10? 🤔
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:03

  budivelnik написав:
  _hunter написав:ссылку на закон - в студию :lol:
Є правила хорошого тону
...

мне на _твои_ правила как бы пофиг ;)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:04

  budivelnik написав:Я вам допомогти хочу, але ви настільки вперто/примітивні що не хочете навіть зрозуміти про що я пишу.

Ну типовий придуркуватий старий місіонер.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 липня про санкції щодо 5 осіб, серед яких колишні нардепи Геннадій Балашов і Наталія Королевська, а також російська журналістка Юлія Латиніна.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:09

  _hunter написав:мне на _твои_ правила как бы пофиг ;)


Так сиди в Германии и хлеборезку свою завали )

Дело-то ))

Но преступника всегда тянет на место преступления )

Ты сбежал, нарушивши закон, но тебя так тянет в Украину, так тянет, кюшать не можешь )

Даже пиво халявное не пьётся, всё переживаешь и переживаешь
Когда же Украина исчезнет ... чтобы совесть тебя по ночам не мучала, что ты сбежал )
pesikot
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