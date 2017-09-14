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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14481144821448314484>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:12

  pesikot написав:ЛАД

ЛАД, ты пишешь на российском языке о том, что в Украине запрещен российский язык

Диссонанса не испытываешь ?
Хотя о чём я ... ты ведь и слова такого не знаешь - диссонанс

По поводу фашизма

Вся Россия сейчас - фашистская. Ты этого не видишь

Много здесь форумчан, трампофилов, которые исповедуют фашистские лозунги и идеи. Ты этого не замечаешь

те що росія фашистська не значить що Україна має стати фашистською.
Шо ти там знову вякаєш на трампа? Він що в тебе чи в зелі щось взяв і забув віддати? Ідете з протянутою рукою то хоть майте повагу до того в кого жебраєте.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:16

  BIGor написав:
  Banderlog написав:то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?

Звичайно більше ніж при конченому совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?


Ну тоді порекомендуйте мені якийсь цікавий український фантастичний фільм, щось наклштал "Гостья из будущего" або "Подземелье Ведьм", люблю такі. Дякую заздалегідь.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:19

  Shaman написав:
  _hunter написав:Не поверишь - развивать :) - и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?

ти коли брешеш, то якось себе обмежуй - бо моя дитяча травма - терпіти не можу, коли нахабно брешуть 8) про Чечню я згадав в конкретному питанні - чи треба руським чеченців боятися - з дуже показовим прикладом. але чеченці - це вже історія, а буряти та тувинці - це поки що майбутнє.

а все інше - це твої вигадки. я тільки не розумію, чи в тебе дійсно в голові думки плутаються, чи ти цинічний провокатор? :shock:

Ты - да. В конкретном вопросе.
Но человек тоже вполне конкретный вопрос поднял - что "русских в стране остаться не должно". Мне эти "вопросы" показались очень похожими.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

псов ,что тявкают на Трампа, в Гуантанамо научат правилам хорошего тона
а Ксенона так пожалуй и амбулаторно, в его терроториальной громаде ,подлечат в "отделе памяти", вместе с псиной быстренько вспомнит на чьи 30 рубликов по комманде зловонно гавкаете в сторону стратегического союзника, единственного реально озаботившегося положить конец пермаментному московскому террору.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 лип, 2025 18:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:20

  katso написав:
  BIGor написав:
  Banderlog написав:то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?

Звичайно більше ніж при конченому совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?


Ну тоді порекомендуйте мені якийсь цікавий український фантастичний фільм, щось наклштал "Гостья из будущего" або "Подземелье Ведьм", люблю такі. Дякую заздалегідь.

"Острів скарбів", ой але це коли мову щімили, але офіційного дубляжу досі нема.
А ще помню шедеври: "Сказочна Русь", "Слуга народу"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 лип, 2025 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:21

  katso написав:Ну тоді порекомендуйте мені якийсь цікавий український фантастичний фільм, щось наклштал "Гостья из будущего" або "Подземелье Ведьм", люблю такі. Дякую заздалегідь.

Слуга народу, просто блокбастер 73%.
в тищу раз круче ніж "Аліса мєлафон у мєня" ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Нед 20 лип, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:21

  Shaman написав:
  unicdima написав:
  холява написав:
а решта , що більша 50% , НЕВЖЕ НІМЕЦЬ ?(лицар )

"Мама – русская, папа – юрист" :D

я теж подумав так, до того ж з тієї категорії, яку називають трьома буквами - але не можу написати, бо звинуватять в антисемітизмі 8)

Ты такой же неадекват? :shock:
Даю подсказку: если один из "прародителей" (родитель родителя) каждого из родителей - не коренной национальности - что в итоге будет? :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:ЛАД

ЛАД, ты пишешь на российском языке о том, что в Украине запрещен российский язык

Диссонанса не испытываешь ?
Хотя о чём я ... ты ведь и слова такого не знаешь - диссонанс

По поводу фашизма

Вся Россия сейчас - фашистская. Ты этого не видишь

Много здесь форумчан, трампофилов, которые исповедуют фашистские лозунги и идеи. Ты этого не замечаешь

те що росія фашистська не значить що Україна має стати фашистською.
Шо ти там знову вякаєш на трампа? Він що в тебе чи в зелі щось взяв і забув віддати? Ідете з протянутою рукою то хоть майте повагу до того в кого жебраєте.

А чого ти фашистську росію підтримуєшь ?

Твоя церква - це російська церква, за яку ти ноги переломаєшь

Завали своє фашистське(російське) хлєбало ...

Ти себе проявив, як фашист ...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:26

  fox767676 написав:псов ,что тявкают на Трампа, в Гуантанамо научат правилам хорошего тона
а Ксенона так пожалуй и амбулаторно, в его терроториальной громаде ,подлечат в "отделе памяти", вместе с псиной быстренько вспомнит на чьи 30 рубликов по комманде зловонно гавкаете в сторону стратегического союзника, единственного реально озаботившегося положить конец пермаментному московскому террору.


Фашист недоделаный, завали своё хлебало

PS. Админы, вы думаете, что это "смешно" ?

Это фашизм в его самых гнусных проявлениях

Вы за фашизм ?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:34

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:ЛАД

ЛАД, ты пишешь на российском языке о том, что в Украине запрещен российский язык

Диссонанса не испытываешь ?
Хотя о чём я ... ты ведь и слова такого не знаешь - диссонанс

По поводу фашизма

Вся Россия сейчас - фашистская. Ты этого не видишь

Много здесь форумчан, трампофилов, которые исповедуют фашистские лозунги и идеи. Ты этого не замечаешь

те що росія фашистська не значить що Україна має стати фашистською.
Шо ти там знову вякаєш на трампа? Він що в тебе чи в зелі щось взяв і забув віддати? Ідете з протянутою рукою то хоть майте повагу до того в кого жебраєте.

А чого ти фашистську росію підтримуєшь ?

Твоя церква - це російська церква, за яку ти ноги переломаєшь

Завали своє фашистське(російське) хлєбало ...

Ти себе проявив, як фашист ...

Росію підтримуєш ти , провокуючи внутрішні конфлікти на грунті віри , релігії та розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. За це між іншим є окрема кримінальна стаття.
Ми воюєм проти російської держави а не проти росіян.
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