Додано: Нед 20 лип, 2025 18:40

ЛАД написав: Shaman написав: Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав. Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав. Не батальон, а добровольческую "Голубую дивизию".

Для вас Бандера и Шухевич герои? Да, пожалуйста!

Только не надо всех заставлять верить в это и бить им земные поклоны. Не батальон, а"Голубую дивизию".Для вас Бандера и Шухевич герои? Да, пожалуйста!Только не надо всех заставлять верить в это и бить им земные поклоны.

демократія - всі розвинені демократії мають розвинену економіку. Гитлеровская Германия теж мала розвинену економіку. Причём, именно Гитлер вывелстрану из тяжёлого кризиса. Надеюсь, гитлеровский режим вы не причислите к розвиненим демократіям.

висновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока. Примеры можно? За последние 50 лет? Ю. Корею не приводить, никакого "построения демократии под руководством США" там не было. Гитлеровская Германия теж мала розвинену економіку. Причём, именно Гитлер вывелстрану из тяжёлого кризиса. Надеюсь, гитлеровский режим вы не причислите к розвиненим демократіям.Примеры можно? За последние 50 лет? Ю. Корею не приводить, никакого "построения демократии" там не было.



Проте сам Салазар до кінця свого життя так і не дізнався про те, що він уже не є прем'єр-міністром. Очільники міністерств постійно навідували його в лікарні, подавали звіти та створювали ілюзію того, що Салазар залишається главою держави. Було навіть створено газету, яку випускали в єдиному екземплярі спеціально для самого Салазара, щоб він мав доступ лише до окремих «правильних» відомостей.

...... ps й ще трохи про диктаторів А вам не кажется, что это очень хорошо и признак глубокого уважения?

Дали человеку спокойно дожить 1,5 года после инсульта, а страна себе тоже спокойно жила дальше.

Я не сторонник диктатуры. Посмотрите о Салазаре в русской Вики. Там в конце есть его цитаты. Меня не особо вдохновляет. А вам не кажется, что это очень хорошо и признак глубокого уважения?Дали человеку спокойно дожить 1,5 года после инсульта, а страна себе тоже спокойно жила дальше.Я не сторонник диктатуры. Посмотрите о Салазаре в русской Вики. Там в конце есть его цитаты. Меня не особо вдохновляет.

Но ничего лучшего пока не придумали.



Простите, но действительно не интересно. Вам не нужны мои аргументы, вы не хотите (не можете?) подходить объективно. Вам вбили предубеждения и вы всё воспринимаете через их призму. Надо писать слишком много и слишком долго, чтобы попытаться хоть как-то изменить ваши взгляды. У меня на это нет времени, и оно вам надо? (Да и мне тоже). Вы, слава богу, хотя бы перестали писать в оскорбительном тоне, но если я начну с вами серьёзную беседу, то тут несколько ников выльют столько грязи... Меня их мнение не особо волнует, но противно. Особенно противно, когда элементарную дурость выставляют как "патриотизм". Зачем мне провоцировать потоки грязи и дурацких высказываний?

... Но, к сожалению, ваша хвалёная демократия тоже не вдохновляет. Больше смахивает на дерьмократию.Но ничего лучшего пока не придумали.Простите, но действительно не интересно. Вам не нужны мои аргументы, вы не хотите (не можете?) подходить объективно. Вам вбили предубеждения и вы всё воспринимаете через их призму. Надо писать слишком много и слишком долго, чтобы попытаться хоть как-то изменить ваши взгляды. У меня на это нет времени, и оно вам надо? (Да и мне тоже). Вы, слава богу, хотя бы перестали писать в оскорбительном тоне, но если я начну с вами серьёзную беседу, то тут несколько ников выльют столько грязи... Меня их мнение не особо волнует, но противно. Особенно противно, когда элементарную дурость выставляют как "патриотизм". Зачем мне провоцировать потоки грязи и дурацких высказываний?...

так й в УПА були добровольціБандера та Шухевич діяли в конкретних історичних обставина. тому не треба оце про посібників нацистів, а там історики нехай дають свою оцінку. Шухевич народився та помер у Львові, тому зрозуміло за що він воював.не зрозумів про Корею - а чого не було - будівництва демократії чи під керівництвом США? про США я трохи утрую, аде на підставі розвитку трьох країн після 2СВ - Німеччини, Японії та тієї ж Кореї - результати ми бачимоце йому пощастило, що його послідовники залишились при владі. бо є приклади Чаушеску, Хусейна, Кадаффі, Асад встиг втекти, а то доєднався б - теж від "люблячого" народу. Берії теж могли б дати спокійно дожити, але чомусь вирішили по-іншому... та й Піночета у спокої не лишали...питання в тому, що я теж вважаю, що ви не хочете подивитись на ситуацію об'єктивно. у демократії купа недоліків, які відомі. ба більше, зараз якраз криза демократії, бо надто зросли популісти, й в багатьох країнах населення поділено майже навпіл по суттєвих питанях. але не зважаючи на це, автократії все одно не мають переваги, й програють... тому мені цікаво слухати аргументи, бо вони десь хибні - цікаво шукати, де самедва головних недоліки - при автократіях закінчується змінність людей при владі, й не лише на верхніх рівнях, а всюди. як наслідок - значно зростає корупція - не завжди, але дуже вірогідно. й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. виніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини. не здивуюсь, що путін вважає, що перемога близько, бо йому так доповідають, й нема ЖОДНОЇ людини, яка сказала б - треба приставати на угоду Трампа - дурних немає.успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ