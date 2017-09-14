Анекдот старенькмй.
Но вы таки что-то имеете против евреев?
|
|
|
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:03
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:03
Гы-гы-гы -- смешно...
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:04
Ааа... это не неадекватность была - такой типа тонкий тролинг? ясно-понятно...
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:10
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:11
не анекдот, а цитата з Веллера. ні, я дуже толерантна людина , хочу можу жартувати на грані фолу - але головне жартувати. й є важливий нюанс - в'язні концтабору можуть собі дозволити жартувати про себе, хоч гумор й чорний, бо інакше можна з глузду з'їхати. а от коли про це жартують у Фелькішер Беобахтер - це зовсім інше. але оцей нюанс не всі розуміють...
й так, я маю дещо проти окремих поганців - ху.нтер один з таких терпіти не можу пихатих дурнів...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 20 лип, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:16
А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В російськомовних школах все викладання - російською, плюс урокі руского язика і літератури і українська мова звучала тільки на уроках української мови і літератури, яких було бувало менше ніж уроків англійської. Оце і є русифікація на практиці.
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це педераційна логіка при чому з точки зору світового розвитку-дико застаріла...
Київ в момент найвищого розвитку - був на перехресті Схід/Захід....
Галичина була на перехресті.. і входила як мінімум в кілька впливових на свій час державоутворень...
Це і королівство часів Короля Данила...
Це і складова Галицько-Волинської Держави , частину якого потім окупувало Польща і Князівство Литовське, потім перейшло під керування Австро-Угорщини, потім знову Польщі, потім СРСР потім Україна....
В цей самий час педерація-стала васалом Золотої Орди і була цим васалом до моменту переходу Галичини в Австроугорську...
Тобто історія Київської Русі/Галичини/України - має такі самі сторінки як і історія педерації
Тому питання- чому педераційна більш важлива з твоєї точки зору?
Тільки тому що австоругорщина не проводила мовну дискримінацію а педерація - проводила?
І останнє
На рахунок
ми пахалі. я і трактор..
-це відрижка совка...
Трактор -це капітал , і якщо я ЗАРОБИВ на трактор а ти в драних лаптях тягнеш соху - то це ТВОЄ горе і моя перемога.
Українці - Україну відстояли і не були асимільовані ні фіноуграми ні поляками ні австріяками....
А от хто такі московіти? потомки золотої орди які пробують пртендувати на історію тих хто їх окупуваши вивів з болота?
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:51
ти дибіл? не здатний відрізнити солдат що воюють проти України від росіян громадян України? Так Сирський теж росіянин і розмовляє російською і повно солдат говорить російською і полковників з третина російськомовних.
Де ти служиш , чудо пришелепкувате, що росіян не бачиш?
То мож тут памятаєш Фріза? Він теж російськомовний...
|