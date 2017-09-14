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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14479144801448114482
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:46

  барабашов написав:Во Львов им(кацапью проперженному) с сибирских пердей переться то зачем? Где им там жить, им микрорайоны панелек Горбачёв понастраивал? Или они в вашем регионе родились и с 17ти лет до пенсии в СА в пердях окацапились полностью, а их дети в тех школах Сахалина и Хакасии про Шевченко и Тычину с Сосюрой и не слышали?

У Львові в центрі дуже багато історичних будинків були заселені військовими та їх сім'ями а також різними "спеціалістами". Це на місце поляків та євреїв. Там був штаб ПрикВО, якісь структури Варшавського договору. Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:51

  Shaman написав:
  _hunter написав:А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...

один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти :lol:

а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...

і палестинці/араби/друзи семіти, а в часи Айвенго хіба хрестові походи
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 лип, 2025 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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