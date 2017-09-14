ЛАД написав: Не знаю. Когда я учился освобождали и от того, и от другого.
70-е, табели и аттестат держал в руках.
ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.
Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967. Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато.
Проверил у друга. Не учил ни язык, ни литературу и оценок ни в табеле, ни в аттестате не было. Но у нас в классе он был один на 35 человек.