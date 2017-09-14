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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14484144851448614487
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:58

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

  Letusrock написав:І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву.

Зачекай, все ще буде )
то ти визнаєш, що поки такого в білорусії нема?


Що, вже Варшаву штурмують ? )

про аеродроми і теріторію Білорусії вище я писав
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трохи Чмута , гаразд БАГАТО Чмута https://youtu.be/zeZfXx8CY88?si=clNPnnOMP1UfR8Jk
і ще Люся https://youtu.be/JbOidrRfL_Q?si=eLTnGVFltxXCfMRY
цікаво слухати дві сторони , враховучи що думки то в них часто співпадають
Євреї як завжди більш стримані в оцінках
https://youtu.be/g_lgn0VgAAM?si=01BtM2_vcz5MkCKJ але загалом всі три констатують зраду зрадоньку
Думки на відео можуть не співпадати з моїми, відео наведені з розважальною метою. Перегляд рекомендується тільки тим хто псхічно стійкий і володіє мисленням. Увага вагітним, дітям до 16 років та особам з неврівноваженою психікою утриматися від перегляду . Перегляд дітьми у пристуності батьків :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:18

yama
Якого чмута ти купив собі Смарта на гроші, з яких не сплачено податки?? Ти в Азію чи в Європу зібрався?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:59

  ЛАД написав:
  tumos написав:
  ЛАД написав: Не знаю.
Когда я учился освобождали и от того, и от другого.

70-е, табели и аттестат держал в руках.
  ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.

Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967.
Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато. :)
Проверил у друга.
Не учил ни язык, ни литературу и оценок ни в табеле, ни в аттестате не было. Но у нас в классе он был один на 35 человек.
ЛАД
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