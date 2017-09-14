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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:52
V2 написав:
Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?
У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.
та ідіть ви разом з вашим "європейським вибором" в сад.
Народ хоче нормально жити і щоб був мир. А не ці ваші "євроаейські цінності".
Мітинги в військовий час заборонені.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:01
Коли Кендел по ночам тисне кнопки «Скарга» на форумі, це у нього понаднормовий робочий час, який треба оплатити Х2.
Навіть Долярек, який у відпустці до киці хотів бойових виплат, був скромніший 😂😂
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:06
V2 написав:
Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.
Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.
2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.
3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.
У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.
І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком, яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?
Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року.
І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.
Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.
Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
Ю.Бутусов
Як почав читати то одразу побачив стиль порохато-бутусівської свиноти і дійшовши до кінця побачив прізвище пропагандона бутусова
Висери цієї шобли як і кацапські фейки я ідентифікую одразу.
Палають пердаки у свиней, чують, що їхня черга скоро.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:07
V2 написав:
Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом
. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії. Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей
.
2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла
. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу. Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей
.
3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві
.
У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір
.
І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком, яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС.
Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом? Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.
Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
Ю.Бутусов
Откровенную ложь этого мудака выделил в цитате красным. А правду матку - выделил жирным черным. Правда ему нужна чтобы ложь свою замаскировать.
Бутусов явно не в теме почему началась война и какова причина. Также он не в теме, что майданы в Украине это подготовительный элемент политики кремля
, основной целью которой является по сути грабеж - антиконституционная коллекторская операция по изъятию украинских активов в счет криминальных долгов перед Газпромом.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:10
воуки агонизируют
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:12
V2 написав:
Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.
Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.
2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.
3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.
У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.
І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком, яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?
Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року.
І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.
Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.
Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
Ю.Бутусов
Багато хто пише "антимайдан переміг сьогодні".
Та не сьогодні переміг, а ще у 19 році, коли мудрий нарід під фанфари гімни і кантати радісно вручив владу хамовитому, злодійкуватому і геть профнепридатному другому ешелону ПР. Бутусов тоді дуже добре "попрацював".
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 22 лип, 2025 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:12
ЛАД написав:
Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
В гуглі забанили?
Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить 20 130 гривень. Ця сума гарантована державою і виплачується незалежно від виконання бойових завдань чи служби у тилу. Крім цієї суми, військовим можуть нараховуватись додаткові виплати та надбавки, зокрема, за участь у бойових діях, виконання спеціальних завдань, а також за службу у певних підрозділах чи регіонах.
Основні види виплат:
Мінімальне грошове забезпечення: 20 130 грн для всіх військовослужбовців.
Додаткові виплати за участь у бойових діях: 50 000 - 100 000 грн, залежно від місця та характеру виконання завдань.
Виплати за перебування в полоні: 100 000 грн на місяць.
Виплати військовим, які перебувають на лікуванні: 100 000 грн на місяць.
Пропорційні виплати за участь у бойових діях менше шести місяців: 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях.
Одноразова додаткова винагорода: 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передовій
.
(20130+100000+160000+70000)*2=700 000- якщо постійно на передовій
Якщо 20 днів з 30 то 700 000 /30*20=466 667 - що більше 10 000
Так
гугль це не реалії , але крім цифр гугля є й цифри про які гугль не знає.... або не каже
за звання, за посаду.......
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:15
buratinyo написав:
Откровенную ложь этого мудака выделил в цитате красным. А правду матку - выделил жирным черным. Правда ему нужна чтобы ложь свою замаскировать.
Бутусов явно не в теме почему началась война и какова причина. Также он не в теме, что майданы в Украине это подготовительный элемент политики кремля
, основной целью которой является по сути грабеж - антиконституционная коллекторская операция по изъятию украинских активов в счет криминальных долгов перед Газпромом.
путин дзюдоист. драться он конечно не умеет и не умел, его даже первая жена стюардесса кухонной скалкой била. Но принцип дзюдо ему крепко вбили еще в плешивую башку с детства - использовать силу и энергию противника в своих целях. и все эти шандарахтания на майданах он капитализировал для себя по-максимум
А Бутусов воук и родственник скрепоносного говно-раша-псевдо-рокера Славы Бутусова
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Додано: Вів 22 лип, 2025 23:18
Schmit написав:
Багато хто пише "антимайдан переміг сьогодні".
місцеві псевдопатріоти поки "осторожнічают", ще нових методичок не отримали...
лиш самі тупі і упороті типу діми і шаманчика лікують...
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