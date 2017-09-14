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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14499145001450114502>
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 23:35

  Water написав:
  ЛАД написав:у них признают официальными даже языки нацменьшинств, численность которых может быть от 3-% до вообще долей %. Причём признают как сербы хорватский, так и наоборот.

Кто что прізнайот? В Сербії державна одна мова- сербська. В Хорватії відповідно- хорватська.
Я приводил цитаты "Кто что прізнайот".
Если вы не поняли, это не мои проблемы.
В Индии тоже государственный язык хинди. Точнее, он является официальным языком правительства (государственного языка в Индии вообще нет). Но при этом английский имеет статус "вспомогательного официального языка". "В каждом штате и союзной территории есть один или несколько официальных языков, и конституция признает, в частности, 22 «зарегистрированных языка»." - https://en.wikipedia.org/wiki/India
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 23:37

  Hotab написав:Коли Кендел по ночам тисне кнопки «Скарга» на форумі, це у нього понаднормовий робочий час, який треба оплатити Х2.
Навіть Долярек, який у відпустці до киці хотів бойових виплат, був скромніший 😂😂

Candle (а не Кендел) зараз знаходиться на "розквартируванні в межах гарнізону" :P , тому цей час не є понаднормовим в сенсі ТК і на його оплату я не претендую взагалі.
Щодо відпусток в часи коли +30/50/100 виплачувались всім просто за факт служби в підрозділі який відповідав критеріям - згідно ТК подібна "премія" повинна враховуватись при розрахунку оплати відпустки, а для командирів які вважють інакше передбачені спеціальні статті ККУ.
Але на жаль, як я вже писав - для ЗСУ закони не писані, там замість законів - устави та рішення командирів.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 23:42

  serg1974 написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:Люди гинуть за набу :D

По хорошому зараз треба тимчасово добавити поліцейських повноважень нацгвардії і ввести її в великі міста для дотримання громадського порядку та комендантського часу.

Полицейские спят и видят как они тимчасово гоняются еще и за женщинами и молодежью до 25 ( которые, в основном, и вышли с картонками с надписями)
тому і пишу- передача функцій нацгвардії. Поліція має бути залучена, но підпорядкована нацгвардії. Бази даних в поліції, потом допит арештованих, та і банально знання міст.
Но керувати мають нацгвардійці, мерів треба відсторонити.
Керувати мають "військові адміністрації" но зсу не треба використовувати, для цього і було створено нацгвардію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 23:50

  АндрейМ написав:....... Я до последнего мирного дня ходил с Кулебой в один ресторан на обед. Не вместе с ним, но часто его там видел то одного, то с кем-то. Кто платил за мой обед я знал (я). Кто платил за его - подозревал (тоже я).
Вот просто интересно, на чём основаны ваши подозрения?
Нет в Украине справедливости, и что именно мне предлагают защищать, я понять не могу.
Справедливости вообще в мире нет. Тяжело жить без неё, но как-то человечество живёт. :)
Если вам всё равно, какая власть будет в Украине - своя (признаЮ, плохая) или современная российская (значительно хуже), то защищать, действительно, нечего.
Но вы уже высказались, что в армию не пойдёте ни при каких условиях. Никакой ТЦК вас за границей не достанет. Так в чём проблема? Что вам неймётся? Что вы хотите здесь доказать?
Хотите убедить всех, что защищать Украину не надо? Зачем?
Вам за это платят? Хоть прилично?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 00:13

  unicdima написав:якщо за набу впряглася вся мразота то це значить, що рішення правильне.
на мітинг приперся Кличко :D

Ти зараз назвав мразотою майже усіх наших західних партнерів.
І для чого їм далі допомагати нам збоєю, продовжувати латати наш дірявий бюджет, якщо Зе будує в Україні той самий путінізм, ту саму рашку/совок в мініатюрі?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 23 лип, 2025 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 00:26

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:якщо за набу впряглася вся мразота то це значить, що рішення правильне.
на мітинг приперся Кличко :D

Ти зараз назвав мразотою майже усіх наших західних партнерів.
І для чого їм далі нам допомагати грошима/збоєю, якщо Зе будує в Україні той самий путінізм, ту саму рашку/совок, тільки без ядерної бімби.

Знову брешеш, вони вже заявили, що будуть і надалі допомагати грошима і зброєю і на набу їм пох(занепокоєння).

Та будуть, будуть, але замість умовних 50 мільярдів в наш бюджет дадуть 5 і те ж зі зброєю.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 00:41

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. :)
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...
От текущей ЗП, естественно.
Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.
Опять же, естественно - обе стороны.

Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск).
Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс. Если 120 тыс. то это примерно то, что сейчас и есть (если боевые за весь месяц). 160 тыс. несколько больше, но не революционно. У вас достаточно скромные запросы. :) Дюрі-Бачі как-то называл, если не ошибаюсь, заметно более высокие цифры.
Вот только х2х2 несколько сомнительные пропорции. Вы явно переоцениваете "армейские заморочки" и сильно недооцениваете "боевые" условия.
Год с автопродлением тоже можно допустить, правда надо быть уверенным, что на ваших условиях найдётся достаточно желающих. Контракт для "18-24" предлагали на более выгодных условиях. Давно не видел данных, но подозреваю, что ажиотажа не наблюдается. Последняя цифра, которую видел, - менее 500 человек на 12.04.2025 (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/12/7507330/).
Самое слабое место в ваших предложениях - "испытательный срок месяца на три". Время на БЗВП сегодня - 45 суток (для годных), т.е. 1,5 месяца. При 3 мес. испытательного срока вы 1,5 мес. поучитесь в тылу и успеете 1,5 мес. послужить. Если вы решите уйти, то как-то дорогое удовольствие выходит - государство потратилось на учёбу, на зарплату, а на выходе пшик - боец на 1,5 мес.

P.s. Как видите, candle645 счёл ваши требования сильно заниженными. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 лип, 2025 01:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 00:50

  UA написав:Робити треба було два роки тому, а не просто ставити план.
Буси та ВЛК зробили свою справу.
Хуйло задоволений.
Зараз роби як я.

Ви, ждунсько-ухилянтська підарасня придумали собі тисячу відмазок щоб не йти в армію.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:01

  unicdima написав:
  Schmit написав:Та будуть, будуть, але замість умовних 50 мільярдів в наш бюджет дадуть 5 і те ж зі зброєю.

Знову брешеш. Ви порохаті свині постійно брешете як і ваші русскіє куратори.

Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:04

  serg1974 написав:........
Можно продумать что если бы сейчас не было никаких народных волнений то это как-то усилило положение Украины на фронте, производстве оружия и тд. Короче, в войне

Не знаю, усилило ли бы или нет, но постоянный свистёж всяких "борцунов" положение на фронте точно ослабляет.
ЛАД
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