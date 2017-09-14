Schmit написав:На офсайті у них все є ці органи, які не вартують бюджету України ні копійки
НАБУ - Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 179 466,6 тис. гривень.
Так, дійсно. Але "69 обвинувальних актів стосовно 154 осіб на 18,514 299 млрд грн збитків скеровано до суду." Якщо ще врахувати, що до 50% витрат бюджету покриває "Захід" і через дії Зе ми можемо втратити якщо не все, то частину цього фінансування, то...
fox767676 написав:
Schmit написав:Навіщо ставить під загрозу всю допомогу ЄС, євроасоціацію і безвіз? Навіщо підтверджує вороже іпсо про диктатуру і узурпацію?
Який безвіз після 2020, ви про що ? Одностронній експорт фертильних жіночок і генофонду це той безвіз яким треба дорожити?
Так хто ж нам лікар за вибір 2019. Зі сторони ЄС все відкрито, поки що.
Schmit написав:Зі сторони ЄС все відкрито, поки що.
Зі сторони ЄС повна та цинічна згода на такий стан речей
Зі сторони величезний людський, економічний, воєнний ресурс, яким керує бюрократична машина ЄС (але це не забороняє виходити до мікрофона політичним стендаперам порозважати суспільство спектакля поки поважні дяді і тьоті держав-членів досягають консенсуса)
Schmit написав:Значить не все так просто і НАБУ докопалось до чогось грандіозного, до чогось такого що загрожувало покаранням вже не тільки Міндічами/Чернишовими/Стефанішиними, а й 5-6 д-ефективним, а можливо і самому найпотужнійшому.
Прийняття закону проти НАБУ та САП могло бути викликане розслідуваннями проти оточення Зеленського, — The Economist.
«Рішення влади завдати відкритого удару по реформам епохи Майдану викликає підозри щодо зловмисного наміру. За словами джерел, приводом до ухвалення законопроєкту могли стати розслідування НАБУ щодо оточення Офісу президента».
В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови, а також пояснили, що має робити Київ для виходу з кризи. "Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону) залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову" https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7216492/
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.
😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.
Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.
Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.
🗣Юрій Ніколов
Звучить логічно.
У мене є також дуже логічне питання. Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно. Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували. Чому Захід цього не робить?
Schmit написав:Значить не все так просто і НАБУ докопалось до чогось грандіозного, до чогось такого що загрожувало покаранням вже не тільки Міндічами/Чернишовими/Стефанішиними, а й 5-6 д-ефективним, а можливо і самому найпотужнійшому.
Прийняття закону проти НАБУ та САП могло бути викликане розслідуваннями проти оточення Зеленського, — The Economist.
«Рішення влади завдати відкритого удару по реформам епохи Майдану викликає підозри щодо зловмисного наміру. За словами джерел, приводом до ухвалення законопроєкту могли стати розслідування НАБУ щодо оточення Офісу президента».
В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови, а також пояснили, що має робити Київ для виходу з кризи. "Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону) залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову" https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7216492/
внесуть до списку "нерекомендованих держав для ведення бізнесу" і про ЗЕД (ІТ оутсорс та інші послуги оутсорсу, пшоно/чугуній/олія і не тільки) з "золотим мільярдом" можна забути на десятиліття
_hunter написав: Сandle >>> Якщо це в місяць, то згідно ТК - 24х7 повинно оплачуватись х8 теперь я не понял, что имеется в виду... - товарищу даже х2 не предлагали
Звісно не пропонували, тому що в ЗСУ замість законів діють "устави" та "закони" з ієзуїськими назвами типу "про соціальний захист в/с", які протирічать Трудовому Кодексу України майже повністю. х8 - це розрахунок згідно ТК. в місяці приблизно 160 робочих годин, решта ~550 при графіку 24х7 - понаднормові які згідно ТК повинні оплачуватися x2 160 + 550х2 це і є приблизно 160х8
Дельное замечание: я по-инерции рабочий график "с понедельника по пятницу с 9ти до 6ти" посчитал. За "казарму" - тоже доплатить придется... Что забавно: те же x8 и выходят.