Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ
та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
Україна має другого ворога: напівавтократичне керівництво країни — Politico Офіс президента захоплює все більше влади, послаблюючи інші інституції, зокрема парламент. Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками. https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-maj ... itico.html
_hunter написав:----------------------------- ЛАД Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно. Или вы прикалываетесь? Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук. ------------------------------ Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"??? Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?
Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ? Или вы полагаете, что поставки по ленд-лизу делались как сейчас - "из запасов армии США"? А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.
вы "слышали" про мобилизацию, но забыли поинтересоваться объемом? 🤔 - 16 лямов за все время - точно существенно?
При населении США в 1941 - 133 058 000. Если из них половина мужчин - то их 66 млн. Если исключить детей и стариков, то пусть даже остаётся 40 млн. На этом фоне 16 млн, по-моему, очень существенно. Вы считаете иначе?
При этом вы так и не смогли объяснить как "резком росте оборонпрома" вызвало падение стоимости...
Стоимости чего? Если вы о цене своих слов, то тут вопросов нет.
>>> А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже. т.е. никто женщин "на рынок" не выпирал? - таки сами пошли? - и назад особо не вернулись.
За уши их, конечно, не тащили. И батогами не гнали. Капитализм нашёл более цивилизованные методы. Сразу после войны многие вернулись. И был бэби-бум. Но позже вернулись на работу. Логика у вас хромает на обе ноги. Лучше не пытайтесь.
Так всё-таки. Вы больше просто тролль? Или просто знаний мало? Или тролль, у которого мало знаний?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 лип, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ
та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
Він заради цього кредиту гіюр зробив А далі шо ?
хотаб заради цмудження із бюджетної сіськи младовоєнпенсії і не таке зробив в тудам-сюдам
pesikot написав: До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів. Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь
)
я не читачик я письменник . вже не молодий і поки на память не жалуюсь. Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві))) І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню
Старый, шо ты помнишь ? )
Пишу, брехати - то гріх, не читаешь )
Ще раз, Порошенко не був засновником Партії регіонів
Оце "їв з рук в медведчука в сдпу о", коли ? Діду, таблетки прийми свої )
Бо ти за регіоналів так переймаєшься, а наче проти них.
pesikot написав: До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів. Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь
)
я не читачик я письменник . вже не молодий і поки на память не жалуюсь. Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві))) І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню
+++++ Проблема в том, что у людей память короткая. Да и ещё имеет свойство искажать прошлое в соответствии с сегодняшними взглядами.
У тебя - да, у меня - нет Я не живу лозунгами, я живу фактами
Вот ты, искажаешь прошлое, в соответствии с сьогоденням Ты так привык, парторг )
andrijk777 написав:По суті згідний. Але по-факту поржав з ваших зауважень. Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? Хоча може і так, наївний. Це 100% нереально - це очевидно для мене.
Цікаво. Хтось ще в січні стверджував, що Донні прийде і все швидко порішає...