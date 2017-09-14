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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14526145271452814529
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:05

  Успіх написав:Що там - Зе злякався написів на картоні студентів і наклав в штани?
Що почав судорожно на шаленому принтері створювати новий закон, щоб заспокоїти нарід?

Скоріше реакції "Заходу". Напевно 5-6 дефективних з запізненням здогадались і пояснили найпотужнійшому, скільки ми ще протримаємось у війні, якщо всі західні лідори орбанізуються.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Беда в том, что деньги, которые вливались в Украину были потрачены практически исключительно на "потреблятство". Под руководством "лучшего банкира" Ющенко.
Тобто в тому що отримувачі грошей виявились фінансовими дурнями і витратили отримані гроші за власними вподобаннями на потреблядство - винуватий Ющенко(можновладці?)
А можете розписати варіант , при якому
а - грошей прийшло б стількиж
б - в кредити ці гроші взяли тіж
в - кредитні гроші витратили не на нарощування споживання а на покращення бізнесів/професійного рівня/купівлю технологій/інструментів
Тобто що повинні були ТОДІ зробити тодішні можновладці
І чи не підтверджує факт потреблядства мою тезу про те що НАСЕЛЕННЯ не готове до капіталізму а тому реформи/перетворення йдуть з швидкістю змін менталітету населення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Порошенко хотел быть первым.
В ПР это не вышло, вот он и вышел.
Отже
1 Партію Регіонів не створював
Створював Партію Солідарність яка потім ввійшла в ПР
2 В списка ПР був 11....
Хтось згадає одинадцятого в СН чи Голосі чи Батьківщині чи ЄС ?
Не згадає
отже це місце говорить про те що великого впливу як член ПР він не мав
3 Якщо людина звідкись ВИЙШЛА не залежно від того перша вона була по списку в тій партії чи остання - чи несе людина відповідальність за ті дії партії коли вона вже була РОКАМИ за межами цієї партії?
тИМ БІЛЬШЕ ЩО ВИЙШОВ В 2001... ЩЕ ЗАДОВГО ДО пЕРШОГО мАЙДАНУ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:22

  UA написав:
  Hotab написав:Я б не брав хабарі.

Ти не українець

Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк
Hotab
 
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