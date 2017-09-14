Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
UA написав:Комісії ім. П.П. Шарікова? Відправити ТЦК в рейд на європейські пляжі? Підкажи якій бізнес ще заробляє в Україні? Кажуть Прокурори вже все прижали - віджали.
На 3 речі можливо дивитися вічно: вогонь, воду і як два експата на візі захисту думають про підняття податків та віджим бізнесів в Україні. PS: там люди з картонками за 3 дні можливо зробили неможливе - зберігли демократію і підтримку заходу. Тому ваші наміри схрону українського суспільства дещо передчасні.
Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
как дьішал, как дьішал ... (с)
"Павук або Глотай" - про таких хитрих скопидомів як ви Марко Вовчок роман написав