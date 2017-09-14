ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
Вы ошибаетесь. Украинцы сейчас - практически граждане, но без права голоса. Сирийцы, как классические беженцы, не могут кататься туда-сюда в страну, из которой они убежали, а украинцы могут. Они даже по Шенгену ездить не могут. Многие лагерь для беженцев покинуть не могут. Классическое беженство предусматривает, что если ты вернулся в страну: из которой убежал, то не такая уж она и опасная, и твой беженский кейс автоматически прекращается. Европейцев, кстати, это очень злит, но, к сожалению, нашим согражданам на это наплевать и они продолжают кататься, хотя это сказывается на уровне поддержки.
Что будет после 2027 года никто не знает. Те страны, в которых украинцы массово работают, наверное, захотят их оставить. Я не думаю, что украинцев попросят уехать после 5 лет проживания в стране. Это уже можно считать «обжился». Скорей всего им предложат остаться по каким-то уже национальным программам. По крайней мере, об этом сейчас речь.
И не забывайте, что ничто не помешает нашим согражданам податься на классическое беженство, как сирийцы, после прекращения временной защиты. Это сейчас оно невозможно из-за временной защиты.
Без пособий те, кто не работают, да, наверное, уедут. Особенно те, кто не может позволить себе оплатить жильё, а живёт в социальном. Те уедут первыми, так как у них выбора не будет.
Для запада они такие же беженцы, как и наши. Разница только в том что наши всё же как-то ближе - какие-никакие, но европейцы, а не азиаты.
Просто может сложиться возможно обманчивое впечатление что это какие-то гладиаторские бои на потеху золотому миллиарду.
Где-то так и есть.
Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую
Кому надо? Нам? Возможно. Им (Западу)? Не особо.
Без этого мы не втянем в войну по-натоящему сам Запад. Пока они видят розовощеких украинцев которые себе ни в чем не отказывают на улицах Барселоны, Кракова,Вены, Мюнхена,Лондона они не захотят втягиваться серьезно в войну.
"Сам Запад" в войну втягиваться не хочет независимо от того, что они видят. Сегодня уже у членов НАТО есть сомнения в действенности 5 статьи даже в отношении членов НАТО. А уж Украина...
Молоддежь вся вывозится и к 2029 за границей будут сотни тысяч 25 летних несостоявшихся защиников родины, а украинская армия окончательно станет стариковкской со средним возрастом 50 лет.
Вы рассчитываете на войну до 2029? Сильно. Даже не знаю, кем вас в таком случае считать - пессимистом или оптимистом. С одной стороны пессимист - предполагаете ещё 4 года войны. С другой стороны оптимист - считаете, что после такой длительной войны Украина ещё будет кому-то интересна. И даже состоявшиеся защитники родины не захотят отсюда при возможности уехать.
Если ничего не предпренимать как вы предлагаете.
Я такого не предлагал. Просто не люблю рассматривать малореальные и полуфантастические варианты. Хотя читать фантастику, особенно фэнтези люблю.
ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
Вопросы к каждому предложению, начиная с первого. С какой стати сирийцы беженцы, а украинцы нет? Остальные вопросы перечислять не буду, сами подумайте. И вы напрасно говорите о пособиях. Кроме Германии они почти нигде не играют серьёзной роли.
АндрейМ написав:........ Классическое беженство предусматривает, что если ты вернулся в страну: из которой убежал, то не такая уж она и опасная, и твой беженский кейс автоматически прекращается. Европейцев, кстати, это очень злит, но, к сожалению, нашим согражданам на это наплевать и они продолжают кататься, хотя это сказывается на уровне поддержки.
Не знаю, как это сказывается на уровне поддержки, но пока они такие поездки разрешают.
Без пособий те, кто не работают, да, наверное, уедут. Особенно те, кто не может позволить себе оплатить жильё, а живёт в социальном. Те уедут первыми, так как у них выбора не будет.
Тоже вопрос. Те, кто способен работать, к 2027 будут, скорее всего, уже работать. Стариков и детей без какой-то программы поддержки не оставят. Разве что старики сами захотят вернуться (вполне вероятно, но для Украины это не большая радость). Так что если война протянется хотя бы до 2027, я бы на сколько-нибудь массовый возврат не рассчитывал.