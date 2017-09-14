Додано: Суб 26 лип, 2025 17:31

detroytred написав: Той же ПАП хотів *започаткувати нові принципи у владі" і ... не започаткував, барижна суть перемогла.



Або вчорашні добровольці... сьогодні бажають грошової стимуляції.

Або ідейні... почали з європейських цінностей, а сьогодні про стріляти в коліна своїм громадянам (нехай і ухилянтам). Той же ПАП хотів *започаткувати нові принципи у владі" і ... не започаткував, барижна суть перемогла.Або вчорашні добровольці... сьогодні бажають грошової стимуляції.Або ідейні... почали з європейських цінностей, а сьогодні про стріляти в коліна своїм громадянам (нехай і ухилянтам).

Так саме в цьому РЕАЛІЇ практиків відрізняються від ФАНТАЗІЙ теоретиків.1 Я також хочу зробити все добре, при чому не з ІДЕЙНОСТІ а з примітивного бажання ЗАБЕЗПЕЧИТИ себе і сімю2 В процесі РЕАЛІЗАЦІЇ цього бажання виникають проблеми , вирішення яких щось покращує а щось автоматично погіршує3 Я ВИБИРАЮ погіршенням якої проблеми знехтувати , щоб покращити стан по іншій проблемі.Як бачиш -це рішення апріорі не можна назвати найкращим... Бо прийняття цього алгоритму приводить до нової конфігурації проблем..4 Так само і можновладці..Вони ХОЧУТЬ зробити НАЙКРАЩЕ... але в процесі роботи виявляється що ТІ ДЛЯ КОГО можновладці напрягаються- цим самим можновладцям ЛОМАЮТЬ їх найоптимальніший режим і останнім памятаючи принципПриходиться робити так щоб запущений процес хоч якось дійшов до логічного завершення.Саме тому , в суспільстві і зявляється думка що МОЖНОВЛАДЦІ тягнуть ковдру на себе..І при цьому те саме суспільство так і не бачить сутуації коли кожен член суспільства з тієюж силою як і можновладці тягнуть тут саму ковдру на себе.Звідси висновокЯкщо відчепитись від ІСНУЮЧОЇ ковдри і СТВОРЮВАТИ свій власний шматочок ( який в майбутньому можна ДОШИТИ до загальної ковдри) то це НАЙОПТИМАЛЬНІШИЙ алгоритм дії..З одним уточненнямЦей алгоритм є тим дієвішим чим більша різниця між тим що людина вже отримує сьогодні і середньою*3 рази по Державі.Тобто чим більша різниця між грубо 60 000 грн/місяць і тим що людина отримує - тим легше їй використати алгоритм самозабезпечення.А от для людей з доходами 60000-100000 - трбе придумувати якісь НОВІ варіанти діяльності..А для тих чиї доходи вище 100 000 грн/місяць на першу полосу виходить питання безпеки і захисту вже створеного і САМЕ ЦЯ КАТЕГОРІЯ найбільше потерпає від НЕ ОПТИМАЛЬНИХ дій можновладців...ПССпробуйте зрозумітиЗєднати в одному полі два кардинально різних варіантиЛегкість заробляння ( тобто відсутність обмежень в діях)і ЗАХИСТ існуючого (тобто дикі обмеження для різноманітних органів в правах перевірки)Це ЗОВСІМ різні завдання які не можуть бути реалізованими повноцінно і ідеально в межах ОДНОЇ системи.