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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 19:32
Сибарит написав: ЛАД написав:
Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
Бесконечно нельзя.
Создавать новые органы имеет смысл до тех пор, пока финансирование от тех, кто условием финансирования ставит создание этих органов, превышает расходы на финансирование этих органов.
Тут тоже работают законы бизнеса.
Честно говоря, не интересовался источниками финансирования.
А, действительно, "те" финансируют? Или всё же "за свои"?
Хотя тоже стоит подумать - они могут проводить политику "не совсем нужную" Украине (не имею ввиду правителей), даже если финансово выгодно.
А так можно и СБУ, и ГУР подчинить... кому-нибудь.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 26 лип, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 19:34
flyman написав:
.......
Хто платить, той і замовляє музику.
Це була вимога на шляху до ЄС.
А за свої, то за свої. Але тоді без скиглення "дайте неминайте".
Тут не поспоришь.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 19:47
ЛАД написав:
Что касается НАБУ, то, в общем, согласен с вами, но по другим причинам. Я плохо понимаю, зачем создавать каждый раз под новые задачи новые органы. Если решение не могут обеспечить существующие (т.к. они коррумпированы), то почему это смогут новые?
Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
В Україні існує дві прокуратури.
1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує.
2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує.
Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 20:01
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку
якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане..
А поки наш теоретик шукає те що ЙОМУСЯ СІ ЗДАЛО
А я приведу відповідь штучного інтелекту щоб мій опонент не міг мене голослівно звинуватити що я щось наєралашив
Огляд від ШІ
Ринок, як економічне поняття, - це система відносин між продавцями та покупцями, де відбувається купівля-продаж товарів і послуг, а також формування цін на них, в основі яких лежать попит і пропозиція. Це місце, де взаємодіють різні суб'єкти економіки: домашні господарства, фірми та держава.
Основні характеристики ринку як економічного поняття:
Місце зустрічі попиту та пропозиції:
Ринок - це місце, де зустрічаються бажання покупців (попит) та можливості продавців (пропозиція) щодо певних товарів і послуг.
Формування цін:
Через взаємодію попиту та пропозиції на ринку формуються ціни на товари та послуги, що є важливим сигналом для виробників та споживачів.
Регулювання економіки:
Ринок відіграє важливу роль у регулюванні економіки, оскільки через ціни та конкуренцію він стимулює виробників до ефективності та інновацій.
Суб'єкти ринку:
Основними суб'єктами ринку є домашні господарства (споживачі), фірми (виробники) та держава (регулятор).
Об'єкти ринку:
Об'єктами ринкових відносин є різноманітні товари та послуги, а також фактори виробництва (робоча сила, капітал, земля).
Види ринків:
Існують різні види ринків, наприклад, ринок товарів і послуг, ринок праці, фінансовий ринок, ринок нерухомості тощо.
То де тут про надлишок товарів?
Чудо, ти сам спробуй відповісти: чому ж тоді на оті доринкові економіки не казали, що ринкові??
Отже усе перелічене-вказане тобою було((((((((((
А ринкової економіки не було.
Треш.
Почни з абетки.
Й за віконце виглянь будь-де: що переважає пропозиція чи попит? Конкуренція між виробниками чи споживачі за товарами-послугами гоняються? І чому реклама двигун торгівлі?
В ринку. Ринковій економіці.
І як навіть пенси стали капіталістами -- прирощують свій капіталець.
Головне: що є проблемою - придбати якийсь товар-послугу чи приростити капіталець?
Давай так
Ринкова економіка - баланс попиту/пропозиції - регулюються ЦІНАМИ
НЕринкова економіка - ціни регулюються можновладцями.
То про яку ДОРИНКОВУ економіку ти верзеш?
НЕРИНКОВІ - тільки економіки які пробували побудувати соціалізм(комунізм)...
При чому я наголошу
Соціалізм-це економіка ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛІЗМУ в якій відсутні РИНКОВІ МЕТОДИ регулювання ціни.
Так що йди почись ще трошки.
ПС
Є економіки які будують капіталізм з соціальним ухилом (Швеція /Норвегія) але навіть там ціни на ринку Держава не регулює(за виключенням алкоголю і тютюну)
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