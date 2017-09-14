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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14552145531455414555
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 22:38

  Успіх написав:Ну, якщо вже і сни труть на вечір, то пішов я тоді спати...

На добраніч!

На добраніч терпілам з обох таборів ;)

Це убоге скористалось хворою дружиною, а тепер підстрікає до злочинів тих, у кого такої опції нема. «Хоть поржом, хужє не будєт»
Яке ж воно кончене..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 22:41

Ехо форуму >>>

Hotab - йди на hyuuuuuuuuuuu!!! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 22:50

  _hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...


Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" :shock: ?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 23:23

  katso написав:
  _hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...


Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" :shock: ?

залежить від техпроцесу,
якщо від А до Я робить одна людина, то одне,
якщо розбито на операції, а кожну операцію виконує "спеціально навчена людина", тобто робити точкову зварку стрічки одна людина, паяє силовий кабель на
"+" інша, а на "-" ще одна, то "особливої кваліфікації не потрібно"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 23:36

  flyman написав:
  katso написав:
  _hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...


Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" :shock: ?

залежить від техпроцесу,
якщо від А до Я робить одна людина, то одне,
якщо розбито на операції, а кожну операцію виконує "спеціально навчена людина", тобто робити точкову зварку стрічки одна людина, примаює силовий кабель інша, то "особливої кваліфікації не потрібно"


Да, но тогда это уже завод с конвеером а не пайка в гаражах.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 23:51

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.........
На Западє це де саме?
Бо в основному- ні, дивлячись яка сім`я, оренда чи своє шось.

Везде.
Давайте не будем придираться. У каждого своё понимание "приличного уровня жизни".
Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.

Ви особисто колись були на Заході? Не кажучи вже за жили, працювали.
Дуже різні країни з різними умовами, можливостями.
Плюс різні сім`ї.
Давайте так.
Чтобы разговор был конкретнее, назовите страну, в которой такое не получится.
И, естественно, не будем брать семью, в которой 10 детей. Как на Западе в таких случаях, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 23:55

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:......
В Україні існує дві прокуратури.
1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує.
2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує.
Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
Так я не возражаю. Но тогда пусть уже всё управление на себя берут.
А ещё лучше принимают нас в качестве 51 штата или хотя бы "неинкорпорированной организованной территории" как Пуэрто-Рико. :)

Соскіна наслухалися? Він останнім часом просуває цю ідею

Эта идея очень старая. :)
К сожалению, эти нехорошие люди почему-то не хотят принимать нас. Странно, почему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 00:20

Интересная статья - "Харьков вырвался в лидеры по росту цен на квартиры, но есть одно «но»" - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/07/25/harkov-vyrvalsya-v-lidery-po-rostu-tsen-na-kvartiry-no-est-odno-no/.
Собственно, не столько сама статья, сколько данные по городам по всей Украине.
С какой радости вдруг такой сильный рост в Харькове непонятно.
В Харькове в первом полугодии зафиксировали наибольший рост цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по Украине — на 22%, 21% и 19% соответственно. Речь идет о вторичке.
О первичке говорить не о чем - в Харькове её просто нет, с самого начала войны все стройки заморожены.
При это в других прифронтовых городах (Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре) такого роста нет. Возможно, такой рост в Харькове связан с большим наплывом переселенцев. Терехов называл цифру, если не ошибаюсь, 230 тыс.
Но даже при таком сильном росте цены в Харькове существенно ниже, чем в центре и на западе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 02:25

  ЛАД написав:Чтобы разговор был конкретнее, назовите страну, в которой такое не получится.
И, естественно, не будем брать семью, в которой 10 детей. Как на Западе в таких случаях, не знаю.


Да все так. Страны разные, но принцип там един - ты идешь работать = тебе хватает на нормальную простую человеческую жизнь "аренда жилья-машина-дети-отпуск раз в году". И тебе не надо думать как выкрутиться ужом и нажухать ближнего своего в попытке не сдохнуть с голоду а наоборот достичь успешного успеха как соседский мутный парниша что в школе был двоечником но теперь купил машину дороже чем вся девятиэтажка в которой он живет. Просто ходишь на работу и все.

Короче классика

katso
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