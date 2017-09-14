Shaman Вы сегодня в ударе. Прочитал ваш первый пост, думал ответить. Прочитал, второй-третий - всякое желание отпало. Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать. Мозги вам промыли капитально. Не знаю где, если на экономфаке, то это грустно. Но тогда становится понятно, откуда у нас такие успехи в экономике. Но промыли как-то странно. Представления о капитализме у вас примерно такие, как у меня лет 60 назад в годы моей комсомольской юности.
Остановлюсь только на 2 моментах. Конечно, на Майдане далеко не все стояли за деньги. Впрочем, так же, как и на Антимайдане. Но не сомневаюсь, что в его организацию были вложены большие (вероятно, очень большие) деньги. Да, многие участвовали там по идейным соображениям. Особенно, молодёжь, которую легко увлечь красивыми лозунгами. Но и достаточно было примазавшихся, и просто бездельников, которым нравилось побузить и бесплатно пожить на майдане, ничего не делая. Вспомните, что очень многие не хотели уходить с майдана даже после бегства Януковича и оставались там ещё и в марте-апреле. Уж не помню точно, когда их вынудили разойтись. Почему-то ни в укр. Вики, ни в ещё паре источников об этом не пишут, а говорят только о трёх месяцах. И между прочим:
За результатами соціологічних досліджень, проведених у грудні 2013 — січні 2014 рр. акції Євромайдану підтримували майже половина населення України, від 42 до 50 відсотків респондентів. Не підтримували — від 35 до 50 відсотків респондентів.
О Ландау. Здесь речь шла исключительно о целесообразности перевода 9 томов теорфизики на украинский язык. Об этом вы писать не захотели, а вместо этого поменяли тему и начали обсуждать сталинскую политику и арест Ландау в 1938. Вопрос, не имеющий никакого отношения к обсуждавшемуся. Культ личности Сталина был разоблачён и осуждён задолго до вашего рождения и это не имеет никакого отношения к сегодняшним вопросам.
Написали вы очень много, но только подтвердили свой уровень инструктора райкома. Кстати, вы опять много написали о диктатуре, авто- и демократии, но так и не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии. Ваши призывы отвечать с аргументами... Увольте. С "профессионалами идеологического фронта" уровня инструктора райкома... Мой совет (конечно, можете его проигнорировать) - не стоит вам обсуждать такие темы. Не ваше это.
BIGor написав:До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.
Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
200й стоил примерно сотню новый 300й чуть дешевле Пятилетний наполированный стоит 60-70% от нового Полно немецких седанов и даже электричек на эти деньги(50куе и выше) Всех тягают в налоговую, даже если официальный доход в год сравним с ценой б/у авто?