Shaman написав:

Letusrock написав: Shaman написав: без обгрунтування. скільки країн змогло, а ми ні? без обгрунтування. скільки країн змогло, а ми ні?

обгрунтування просте як три копійки:

до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікрали

після війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло" обгрунтування просте як три копійки:до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікралипісля війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло"

пішли шаблониперше - а яке місце займали в 91 році - останнє? в нас не було якогось місця, тому оце впали - це вигадка. по-друге, всі такі "знавці" економіки, але не бачите очевидне - у всіх зп по 20 т грн (як каже статистика), а тут на форумі кожен другий стогне - що навіть 400 т грн мало обороту, а 100 т грн на місяць - це ні про що. от що в нас на першому місці в Європі - це розмір тіньової економіки, й відповідно тіньових доходів населеннявсе розікрали - чергова брехня.чого не змогли - популізм. що там в нас - досі дотовані ціни на газ та еенергію - так це ж й є заповідник корупції (про вугілля взагалі мовчу). досі немає вільного ринку землі? а скільки в нас керували прихильники Раші - адіннарот та інше. співпраця з країною, яка пішли в повністю в протилежному напрямку формування суспільства - й так непогано живе лише за рахунок енергоносіїв? найцікавіше - якщо подивимось на тих хто за дешеві енергоносії для населення, вони ж більше всіх й критикують - чому НІХТО досить не зробив так - щоб прийшов на роботу, отримав 4 тис євро - й пішов додому. й обирають тих, хто це обіцяєвсім критикам скажу так - ви щось в житті створювали? чи може намагались модернізувати? чомусь завжди шалений спротив. й немає єдиного рецепту - оце головне. тому якщо не вдалося раніше - не означає, що не вдасться потім. в мене знаєте скільки разів було - не можуть, а я прийшов й зробив, бо знаю.втрати звісно є. а що ж є? евроінтеграція з 2014 - знаєте, яка з основних причин - забрали найбільш проросійське населення. й зараз все більше тих, хто розуміє, що гроші треба заробляти.й так, та ж Корея після війни - те саме, що й в нас після війни, якщо не гірше. тому оці висновки, що не вийде - гадайте далі, але не подавайте це як істину. це ваша особиста думка. хибнай головне - всі волають, як погано, але чомусь ніхто не їде, а дехто, хто поїхав, планує повернутися - що за парадокс