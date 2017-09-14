Дівкам я вже не цікавий.
Антиквариат
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Додано: Суб 02 сер, 2025 23:16
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:18
звісно, лише ваша думка має значення а мені, замість аргументів - не моє це. хитродупо
а чого було копати Чонгар під час каденції Пороха? тоді Мінські діяли. Зе просрав 2021 рік, коли прямим текстом казали, що буде вторгнення. Порох в 2021 році діяв би зовсім по-іншому. й нагадати про зраду голів Херсонського та Харківського СБУ, бо головою СБУ призначив некомпетентного приятеля? а так втратили південь, ЗАЕС й купи загиблих в Маріуполі - це вже питання після війни, але його будуть розбирати
руські й наш, й американський план відкинули. буду лупати цю тупість до кінця - ПЕРЕМОВИН НЕ ХОЧЕ РАША...
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Не хочет Путин. Точнее, хочет, но больше, чем мы согласны.
Проблема в том, что война на нашей территории, разрушаются больше наши города и сёла. Поэтому мы больше заинтересованы в переговорах, соответственно, должны больше проявлять инициативы.[/quote]
це як при зґвалтуванні - жертва більш зацікавлена, тому має підмахувати, щоб той закінчив швидше. головна ініціатива - наносити більше шкоди - й на території Раші, й по знищенню окупантів в Україні. треба робити війну дуже дорогою для Раші...
а як не обговорюєте, то не треба про нашу ініціативу - наших ініціатив достатньо
звісно не хочеться. бо як же можна визнати, що все це наслідки агресії Раші. й мінування, й жертви серед населення. це з вами розмоляти нема бажання, бо ви свідомо заплющюєте очі на злочини Раші. вже міжнародні організації визнають системність злочинів, як у нацистів під 2СВ - а ви всі співаєте, це війна. якщо війна - то тоді погодьтесь - німці теж просто воювали під час 2СВ - які претензії? теж уникаєте цього питання.
економіка працювати не почне, як раніше. санкції не знімуть, це перше. друге, в них повернеться до дому купа злочинців, які відчули кров та легкі гроші. й це буде не ПТСР - це будуть реальні банди - можемо їм лише успіхів побажати. ринок Європи втрачений - що по газу, що по вугіллю. тому як раніше - це вигадка.
й ще ви забуваєте - після мирного договору ОБОВ'ЯЗКОВО на Рагші виникне питання - а заради чого війна? заради цих областей - стільки людей загинуло, й стільки економічних втрат? питання як голосно його будуть задавати, а задавати будуть...
ну так "палочная система". совок не виводиться. а як порахувати попереджені випадки? поліція ж до рівня ДАІ не повернулася, ні? й права вже не так легко отримати, чи не так? прозорро працює? моде не так, як хочеться, а звідки йде іфно про корупцію - кроків зроблено достатньо - будемо й дал рухатися. зараз ваш Зе один з тих, хто гальмує боротьбу з корупцією...й по податковій теж рух є, але його ви точно не бачите
корупція є різна, й це можна було б обговорити, якби це було комусь цікаво, а не лише накидати.
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:20
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:28
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:35
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