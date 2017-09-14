Додано: Суб 02 сер, 2025 23:18

ЛАД написав: Shaman написав: .......

ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б .......ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б Господи, до чего же надоело!

Я вам уже писал - не ваше это.

Петя много нарыл за 5 лет траншей на Чонгаре?

Раша ориентировалась/интересовалась взглядами Пети или Володи? Они ему до лампочки.

Или вы думаете, что Путин рассчитывал, что Зеленский лично выйдет встречать войска с хлебом-солью и вручит им ключи от города? Господи, до чего же надоело!Я вам уже писал - не ваше это.Петя много нарыл за 5 лет траншей на Чонгаре?Раша ориентировалась/интересовалась взглядами Пети или Володи? Они ему до лампочки.Или вы думаете, что Путин рассчитывал, что Зеленский лично выйдет встречать войска с хлебом-солью и вручит им ключи от города?

де ми відкинули той план, що за вигадки? ми були готові обговорювати план - його відкинула Раша. У вас с памятью совсем плохо?

Начальный план Трампа мы отвергли и предложили какой-то свой, разработанный совместно с Европой. У вас с памятью совсем плохо?Начальный план Трампа мы отвергли и предложили какой-то свой, разработанный совместно с Европой.

ЛАД, це зараз чергова ІПСО від Раші - ми готові до перемовин, проти Україна (що брехня). а чого її ви підтримуєте? та й Banderlog в унісон?

ще раз - ми відкрити для перемовин, проти Раша. які публікації - оці вимоги Раші неодноразово озвучували й Лавров, й Пєсков, й інші офіційні особи - як мінімум 4 області. все, інших пропозицій від Раші немає. Уже много раз писал, требования в публичной сфере и до переговоров могут сильно отличаться от того, на что согласятся на переговорах.

Что говорилось в Стамбуле я понятия не имею. И вы тоже. Потому о переговорах я вообще не высказываюсь. И не обсуждаю. Уже много раз писал, требования в публичной сфере и до переговоров могут сильно отличаться от того, на что согласятся на переговорах.Что говорилось в Стамбуле я понятия не имею. И вы тоже. Потому о переговорах я вообще не высказываюсь. И не обсуждаю.

з точки зору жертв цивільного населення - так, це не ми, а Раша займається терором. з точки зору деградації економіки - в них проблем набагато більше. але у вас не вистачає профільної освіти, але є бажання заперечувати будь-які проблеми Раші. й знову - пропозиції є, окрім як продовжувати боротися? пропозицій немає... "не вистачає профільної освіти" это сильный аргумент.

Но я вижу количество разрушенных заводов. Как минимум в Харькове. Думаю, Харьковом это не ограничивается. Разрушенная энергетика. Не полностью, но очень сильно. Чего стоит одно только Каховское водохранилише.

"будь-які проблеми Раші" никто не заперечує. Они есть.

Но у вас примерно профильное образование. И у вас хватает совести писать, что "в них проблем набагато більше"?

Если завтра подпишут мирный договор и снимут санкции (хотя бы основные), экономика Раши тут же начнёт работать так же, как до войны.

А сколько лет придётся восстанавливать разрушения нам? Да даже "просто" разминировать поля и леса...

Когда вы пишете такое... даже разговаривать с вами не хочется. "не вистачає профільної освіти" это сильный аргумент.Но я вижу количество разрушенных заводов. Как минимум в Харькове. Думаю, Харьковом это не ограничивается. Разрушенная энергетика. Не полностью, но очень сильно. Чего стоит одно только Каховское водохранилише."будь-які проблеми Раші" никто не заперечує. Они есть.Но у вас примерно профильное образование. И у вас хватает совести писать, что "в них проблем набагато більше"?Если завтра подпишут мирный договор и снимут санкции (хотя бы основные), экономика Раши тут же начнёт работать так же, как до войны.А сколько лет придётся восстанавливать разрушения нам? Да даже "просто" разминировать поля и леса...Когда вы пишете такое... даже разговаривать с вами не хочется.

якби не НАБУ та САП разом з Шабуніним - от тоді ми побачили, що таке корупція. щоб оцінювати - треба якийсь критерії. на цьому починаються лише суб'єктивні оцінки та спекуляції. в першу чергу про неефективність НАБУ розповідають самі корупціонери - грошей достатньо для чорного піару... Вообще-то, методы оценки работы правоохранительных служб хорошо известны.

Это количество приговоров и количество возвращённых денег. А лучше количество предотвращённых случаев и сумм растраты государственных средств. Чтобы не получалось, как пишет будивельник - когда борьба с коррупцией обходится дороже коррупции. Вообще-то, методы оценки работы правоохранительных служб хорошо известны.Это количество приговоров и количество возвращённых денег. А лучше количество предотвращённых случаев и сумм растраты государственных средств. Чтобы не получалось, как пишет будивельник - когда борьба с коррупцией обходится дороже коррупции.

звісно, лише ваша думка має значенняа мені, замість аргументів - не моє це. хитродупоа чого було копати Чонгар під час каденції Пороха? тоді Мінські діяли. Зе просрав 2021 рік, коли прямим текстом казали, що буде вторгнення. Порох в 2021 році діяв би зовсім по-іншому. й нагадати про зраду голів Херсонського та Харківського СБУ, бо головою СБУ призначив некомпетентного приятеля? а так втратили південь, ЗАЕС й купи загиблих в Маріуполі - це вже питання після війни, але його будуть розбиратируські й наш, й американський план відкинули. буду лупати цю тупість до кінця - ПЕРЕМОВИН НЕ ХОЧЕ РАША.../quote]Не хочет Путин. Точнее, хочет, но больше, чем мы согласны.Проблема в том, что война на нашей территории, разрушаются больше наши города и сёла. Поэтому мы больше заинтересованы в переговорах, соответственно, должны больше проявлять инициативы.[/quote]це як при зґвалтуванні - жертва більш зацікавлена, тому має підмахувати, щоб той закінчив швидше. головна ініціатива - наносити більше шкоди - й на території Раші, й по знищенню окупантів в Україні. треба робити війну дуже дорогою для Раші...а як не обговорюєте, то не треба про нашу ініціативу - наших ініціатив достатньозвісно не хочеться. бо як же можна визнати, що все це наслідки агресії Раші. й мінування, й жертви серед населення. це з вами розмоляти нема бажання, бо ви свідомо заплющюєте очі на злочини Раші. вже міжнародні організації визнають системність злочинів, як у нацистів під 2СВ - а ви всі співаєте, це війна. якщо війна - то тоді погодьтесь - німці теж просто воювали під час 2СВ - які претензії? теж уникаєте цього питання.економіка працювати не почне, як раніше. санкції не знімуть, це перше. друге, в них повернеться до дому купа злочинців, які відчули кров та легкі гроші. й це буде не ПТСР - це будуть реальні банди - можемо їм лише успіхів побажати. ринок Європи втрачений - що по газу, що по вугіллю. тому як раніше - це вигадка.й ще ви забуваєте - після мирного договору ОБОВ'ЯЗКОВО на Рагші виникне питання - а заради чого війна? заради цих областей - стільки людей загинуло, й стільки економічних втрат? питання як голосно його будуть задавати, а задавати будуть...ну так "палочная система". совок не виводиться. а як порахувати попереджені випадки? поліція ж до рівня ДАІ не повернулася, ні? й права вже не так легко отримати, чи не так? прозорро працює? моде не так, як хочеться, а звідки йде іфно про корупцію - кроків зроблено достатньо - будемо й дал рухатися. зараз ваш Зе один з тих, хто гальмує боротьбу з корупцією...й по податковій теж рух є, але його ви точно не бачитекорупція є різна, й це можна було б обговорити, якби це було комусь цікаво, а не лише накидати.