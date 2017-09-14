RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14628146291463014631
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:57

Трохи гумору:

«Что же делать? — снова мысленно спросил себя майор Майор. — Ну что делать с человеком, который смотрит вам прямо в глаза и заявляет, что скорее готов умереть, чем быть убитым в бою, с человеком, столь же зрелым и умственно развитым, как вы сами, хотя вы должны делать вид, что вы мудрей и лучше, чем он? Ну что мне ему сказать?»

— Что, если сделать так: вы выполните норму боевых вылетов, а затем мы будем посылать вас «за молоком»? Таким образом, только четыре боевых задания — и вы больше не подвергаетесь никакому риску.

— Не нужны мне ваши полеты «за молоком»! Я не желаю больше ни минуты оставаться на войне!

— Неужели вы хотите видеть свою родину побежденной? — спросил майор Майор.

— Нас не победят. У нас больше народу, больше денег и сырья. Десять миллионов военнослужащих могут стать на мое место, а то одних убивают, а другие в это время делают деньги и живут припеваючи. Пусть других убивают.

— Но представьте себе, что получится, если каждый американец станет рассуждать подобным образом.

— Только круглый дурак рассуждает иначе. Разве я не прав?

«Ну что ты ему на это скажешь? — горестно размышлял майор Майор. — Сказать, что я ничего не могу поделать, означает, что вообще-то я сделал бы кое-что, будь это в моих силах, но не делаю только из-за ошибочной и несправедливой политики подполковника Корна. Нет, нет, я категорически не имею права сказать ему, что ничего не могу поделать», — решил майор Майор и сказал:

— Очень сожалею, но я ничего не могу поделать.
https://loveread.ec/read_book.php?id=13629&p=31
detroytred
 
Повідомлень: 24968
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:10

етапи шляху Будівельника

  detroytred написав:До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок?
Для де-Білів нагадую свій професійний шлях..
Народився________________________________________1965
Закінчив 10 класів_______________________________1982
Поступив в Політехнічний і закінчив 2 курси______1984( паралельно працював в БУ (будівельне управління тресту ЛьвівПромБуд) і займався спортом
З 1984 по 1990 -курсант+сержант+курсант+прапорщик__Група Радянських військ в Німеччині
1990 - прапорщик танкова учебка Шалі Чечня(паралельно закінчив заочно політех)
1991-1997 - власник Будівельного Кооперативу( перший раз банкрут)( при цьому паралельно працював майстром а потім і прорабом в БУ Львівпромбуд( в тому ж що і раніше)
З 1997 по сьогодні ФОП
До першого млн гривень- 5 років (2002)
До другого млн - 3 роки (2005)
До третього млн-2 роки (2007)
Далі ріст в 2 рази з 2008 по 2014 за рахунок інфляції=6млн( фактично вийшов з будівництва яке стало недоцільним за рахунок двох криз 2008 і 2013 років)
І далі грубо по +1 млн щороку до сьогодні( певні гойдалки були в 2022- році коли в доларах капітал впав), але з 2023 - тільки вверх.

ПС
Сповільнення росту капіталізації після 2007 року повязана з кількома факторами
Перший- збільшення власних витрат( а значить з зменшенням мотивації багато працювати -нафіга якщо і так все є)
Другий - виросли діти почались витрати на весілля /житло нових сімей і так далі
Третій - стандартний закон капіталізму - чим більше вверх тим сильніша конкуренція.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26748
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14628146291463014631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 116174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 297792
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 964636
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.