Отже чекаю Як теорію , так і варіанти її реалізації.
ПС тільки не треба заяложену платівку можновладці мають важелі які використовують недостатньо...
Давай.
Тож чекай скільки хочеш. Це сам ти запускаєш по колу свою заяложену пластинку. За 15 років я тобі багаторазово надавав і деталізацію. Тепер не бачу сенсу навіть в штампах.
Шукай співрозмовників серед інших. Ти вважаєш так, я інакше. Крапка. Ти маєш свої аргументи-пняснення, я свої. Крапка. Обмінялися ми ними вже 1000500 разів. Крапка. Переконуй читачів чи кого завгодно, але без мене. Спробуй без мене й не буде ніяких сварок.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 сер, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
*Он не испытывал желания рыть ямы весь остаток жизни, но не возражал против того, чтобы рыть их до конца войны, и в этом видел свой вклад в дело победы.
— У нас есть долг, — говорил он. — И каждый обязан его выполнять. Мой долг заключается в том, чтобы копать и копать ямы, и я тружусь так старательно, что меня представили к медали «За хорошее поведение». Твой долг — околачиваться в училище и надеяться, что война кончится раньше, чем тебя произведут в офицеры. Обязанность фронтовиков — выиграть войну, и мне бы очень хотелось, чтобы они выполнили свой долг так же хорошо, как я выполняю свой. Было бы несправедливо, если бы я отправился за океан и стал выполнять их работу, ведь верно?* (С)
что вы как дети малые эти кийосаки-эксгибиционисты не успокоятся, пока не доведут доля собственного контента в теме до 90% особливо "червоний детройт" - підпільний інфо-диверсант ще з часів Картера законсервований релікт холодної війни думає що дочекався свого часу
fox767676 написав:что вы как дети малые эти кийосаки-эксгибиционисты не успокоятся, пока не доведут доля собственного контента в теме до 90% особливо "червоний детройт" - підпільний інфо-диверсант ще з часів Картера законсервований релікт холодної війни думає що дочекався свого часу
Бачу інше: заспокоїтися не можеш ти. Якусь маячню несеш про троцкистів, ексгібіціоістів, консервованих реліктів, диверсантів. По суті ти той же самий агресивний воук...
Заздри(( якось мовчки.
Ніхто тобі не заважає викладати свої думки-бачення. Песікіт, особливий твій поціновувач, неодмінно оцінить.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 сер, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred Я навіть не буду читати ваші жалюгідні виправдовування Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме кіосакі , бальцеровичами та іншим псевдополітекономічним сурогатом Переписка "Енгельса з Каутським" на яку ми заслужили
fox767676 написав:detroytred Я навіть не буду читати ваші жалюгідні виправдовування Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме кіосакі , бальцеровичами та іншим псевдополітекономічним сурогатом Переписка "Енгельса з Каутським" на яку ми заслужили
Без проблем. Приймаю парі. Навіть ні на що. Лише кукарікнеш тут голосно - "я, Фох76, дурний брехливий воук!". На місяць, да хоч на два, три я овсі не буду тут з'являтися. Уяви, як до того ж це не в'яжеться з твоєю брехнею вище про диверсанта тощо -- за дрібницю припиню діяльність (((
То що? Згоден? Чи зілл'єшся... від своєї ж пропозиції? Вибір в тебе невелик: - зілл'єшся, то сам розумієш, хто тоді жалюгідний; - приймеш, то будеш кукарікати.
Тож чекаю твого рішення-відповіді на твоє ж "Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме..".
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 сер, 2025 11:29, всього редагувалось 3 разів.
fox767676 написав:detroytred Я навіть не буду читати ваші жалюгідні виправдовування Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме кіосакі , бальцеровичами та іншим псевдополітекономічним сурогатом Переписка "Енгельса з Каутським" на яку ми заслужили
через 5 днів Трамп вимикає лічильник і: "ну шо Вовани, буду принуждать до миру, вас по черзі чи з Венсом?"