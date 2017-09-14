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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:28
flyman написав: fox767676 написав:detroytred
Я навіть не буду читати ваші жалюгідні виправдовування
Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме кіосакі , бальцеровичами та іншим псевдополітекономічним сурогатом
Переписка "Енгельса з Каутським" на яку ми заслужили
через 5 днів Трамп вимикає лічильник і: "ну шо Вовани, буду принуждать до миру, вас по черзі чи з Венсом?"
Детройт у безпеці, покличе до себе на Великі Озера будівельника
щоб морально помститися у побуті та інтернеті
і пікнуть не посміє більше нічого супроти Кейнса та Бернштейна
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:30
Ау! Фох, то яка відповідь-то?
Ти ж сам запропонував "Але можу поспорити - що...".
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:39
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:40
detroytred
Аматори , навіть з 40 річним стажем - не мій рівень .
Я сюди прийду через місяць і буде - "бальцерович , треш, фортеця, корінці, спілкуйся сам з собою"
Буде час - дізнаюсь контакти вашого троцькистського осередка у Детройті, пораджу щоб Вас направили на перепідготовку, ну не можна ж так топорно. Відпустка на пару місяців, лтература, майстер класи по комунікацыіям та соціалістичній пропаганді. Ось Гілер,єврейтор, за пару місяців так прокачався що владу у новоствореній НСДАП перехопив, а Ви ,полковник, все будівельника ніяк нокаутувати не можете.
Троцький у гробу перегортаеться
Ганьба
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в Пон 04 сер, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:43
flyman написав:
Єдиний чувак з військовим профидем що дивлюсь/читаю
Є ще один наче нейтральний руський на букву Ш , теж можно подивитися для більш стереоскопічної картини тбд.
Доречі, цікава антропологія, як для Азербайджану.
Монголоїдні маркери превалюють над кавказоїдними
Він міг би очолити Пантюркистьский Союз від Егейського моря до моря Лаптєвих
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 04 сер, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:45
fox767676 написав:detroytred
Аматори , навіть з 40 річним стажем - не мій рівень .
Я сюди прийду через місяць і буде - "бальцерович , треш, фортеця, корінці, спілкуйся сам з собою"
Буде час - дізнаюсь контакти вашого троцькистського осередка у Детройті, пораджу щоб Вас направили на перепідготовку, ну не можна ж так топорно. Вілпустка на пару місяців, лтература, майстер класи по комунікацыіям та соціалістичній пропаганді. Ось Гілер за пару місяців так прокачався що владу у новосвореній НСДАП перехопив, а Ви все будівельника ніяк нокаутувати не можете.
Троцький у гробу перегортаеться
Ганьба
Не треба про космічні кораблі в просторах дикого космосу чи щось інше. Не підмінюй предмет цими "жалюгідними виправдовуваннями", як ти визначив вище.
Надай відповідь стосовно свого ж "Але можу поспорити - що...".
То споримо чи зливаєшся?
Одне з двох обери: споримо, зливаюсь.
Це покаже хто жалюгідний і кому ганьба. Фактом, а не вигаданими оповіданнями про троцкіста і т.д.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:00
flyman
А ти вже того караколпака в тюбетейці з Ататюрком в бекграунді не дивишся ?
Бо я його ще рік тому розкусив - воук воуком
Я хоч і поціонувавч історії але дивитися його ефіри без нудьги не можу
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:08
fox767676 написав:flyman
А ти вже того караколпака в тюбетейці з Ататюрком в бекграунді не дивишся ?
Бо я його ще рік тому розкусив - воук воуком
Я хоч і поціонувавч історії але дивитися його ефіри без нудьги не можу
він подібний до Охріменка: часом наводить цікаві дані, аналітика кульгає на обидві ліві
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:12
flyman
Охріменко просто ... від розпачу бо реаліст-прагматик
А уругвайський караколпак навпаки воук-ідеаліст-хвантазер
бо гени вічного революціонера що написав "Сон Віри Павлівни"
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:13
detroytred
Песікіт, особливий твій поціновувач, неодмінно оцінить.
Та чо, я тож ржу))
Мало людей, які пишуть не скучно. Хай навіть я не все поділяю))
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