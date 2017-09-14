Додано: Нед 10 сер, 2025 13:54



Він не був тим, ким ви його бачили. Навіть в іпостасі долярека.Не хочу про нього, бо він щось після бану образився і його нема. Але , ви геть погано читаєте людей, кредитуючи їх якостями, яких в них нема, грунтуючись на якійсь уявній доброті людини. Повірте, ви дуже помиляєтесь.Щодо травлі..Виходьте з того , що в 90+% випадків слова дописувача не відображають його точку зору 😀😀Тролінг і травля - це не про правду і істину. Це про «зачепити сильніше». Відповідно від вас вимагається не виправдання і пояснення «ви не праві, це не так», а або ігнор, або удар у відповідь. )))Що вам більше підходить.Ні, перший раз , коли ви ще не знаєте людину добре, можна спробувати пояснити , що він не так розуміє або помиляється. Але коли ви отримуєте у відповідь лише нові звинувачення (недостатній патріот, не тоді купив валюту, не там купив нерухомість) , ну ви ж уже маєте зрозуміти хто перед вами))) І тоді лише маваш в голову, краще на випередження, інших варіантів нема 😅Дивує, як ви з військовими кадетами працювали. Це ж звірьйо)) Вони слабинку нутром чують і більше не злазять з шиї, загризаючи до кінця))