Какой оголтелый идеализм 😁
Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.
|
|
|
Додано: Пон 11 сер, 2025 07:04
Какой оголтелый идеализм 😁
Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.
Додано: Пон 11 сер, 2025 07:05
Важко зрозуміти це ваше постійне перекручування об'єктивної реальності, лиш би виправдати будь-які, навіть відверто самі ідіотські дії Зе і команди.
Ну добре, запитаємо ШІ.
Запитання:
Хто саме відкинув умови мирного плану Трампа з семи пунктів 23 квітня 2025 року?
Відповідь:
23 квітня 2025 року умови семипунктового мирного плану Дональда Трампа офіційно відкинула українська делегація на чолі з першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко, яка представляла Україну на переговорах у Лондоні. Політичне схвалення цієї відмови дав Зеленський.
Навіть посилання навів:
Додано: Пон 11 сер, 2025 07:50
Пояснення було в площині:
- зауваження про важкість життя;
- моїх власних сподівань, що у віртуалі можна інакше, ніж в реалі. Тобто обмінюватися думками без будь-яких вияснень стосунків.
А стосовно міркувань про "удар у відповідь" у віртуалі, то Хотаб підкреслює не просто його необхідність, а рекомендує посилення; Ви - вказуєте на безрезультатність.
Ітого картинко:
- від Хотаба я отримую, що не б'ю, як треба;
- від Вас, що оголтелий ідеаліст, якщо не розумію відсутність результату удару у віртуалі.
😄
Це нормальне явище! Хфілософське.
Для нейтральної (серединної) позиції. Стосовно будь-чого.
Постійно будеш отримувати заперечення від обох протилежних сторін (поглядів).
_______________________________
І через 3,5 роки кеп-очевидне:
*«Сила потрібна — сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», - резюмував президент.*
Замість прямої вказівки на проблему --- треба, щоб "Сполучені Штати, сила Європи, сила всіх націй світу схотіли миру та спокою в міжнародних відносинах - схотіли зупинити економіку рфії".
Дещо нагадує, коли прем'єр на засіданні уряду сидить і розповідає, що він та вони (уряд) повинні зробити.
Замість питання руба --- чому він, вони це не зробили?
Просто впевнено наголошує, що треба зробити..
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 сер, 2025 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 08:19
Сіквел *Трамп і боби*
*Трамп жжотЪ:
"Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро утвердит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит"...
А помните первое пришествие Трампа... Жана Клода Юнкера (ЕК) и "сделку века" на стопиццот триллиардов... соевых бобов в ЕС... )))* (С)
______________________
26 Июль, 2018
"Мы также будем работать над уменьшением барьеров, затрудняющих рост торговли и сферы услуг, включая химическую, фармацевтическую, медицинскую продукцию, а также соевые бобы. Соевые бобы – это большая часть (договоренностей), и Европейский Союз почти незамедлительно начнет закупать значительное количество соевых бобов у наших фермеров, преимущественно – на Среднем Западе. Я благодарен тебе за это, Жан-Клод», – добавил президент США, по привычке назвав своего гостя неформально, по имени. «Это откроет рынки для фермеров и рабочих, увеличит инвестиции и приведет к большему процветанию Соединенных Штатов и Евросоюза. Это также сделает торговлю справедливой и более взаимовыгодной – мое любимое слово», – резюмировал глава Белого дома."
Це вже якесь шапіто...
Додано: Пон 11 сер, 2025 08:22
Сумно, що вирішили стати баранами, а не вовками/левами
...і тому вибрали шлях терпіл?
Краще вже тоді шлях Сашка Білого, раз варіантів не багато
п.с.
Ще раз запитую всіх інших - що за ушльопок в чорній футболці на тому відео і яке право він має таке витворяти?
Додано: Пон 11 сер, 2025 08:46
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:28
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:36
повилазили тут різні боягузи та ноунейми. а ну, назад під шконку
поки що немає, на жаль. а от різні русофіли та зрадофіли мають пам'ятати - що НАТО було створено для захисту від руських, це його основна мета, й за 70 років нічого не змінилося. хіба Раша вже не та, й швидко конає...
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:39
ще один перелік довбнів. й дуже дивно, Успіх що ти туди так активно пхаєшся...
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:58
він нам документи не показував.
Ну допустим показав.
Які варіанти?
1. Тцк
2. Поліція
3. Добровільний помічник тцк. Подсобнік(тітушка)
Шо ти пропонуєш робити? Їх там було 4 кулаками не помахаєш. Бють явно по справжньому а не на відколупайся... так що якщо ти не тайсон то врятлі 4 вирубаєш. Будеш стріляти ? Так завалять. Як не ці, то потом приїде поліція. Хіба запшикати їх балоном) но ефективність тієї пшикавки така собі, 4 проти одного всеодно вломлять
|