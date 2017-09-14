ну тобто Трамп і пуйло були готові підписувати і чекали на Зе, а він, гад такий, взяв і не прийшов на підписання? Бо якщо послухати вас, то ніби так і було. Але це неправда, тож припиняйте свої фантазії. До речі, якщо вже на те пішло, то нічого не заважало підписати окремий договір між рф і США, якби вони досягли взаєморозуміння. Подібне пуйло намагатиметься пропихнути у цю пʼятницю. І навіть станом на сьогодні умови Штатів і раші відрізняються. Чи домовляться у пʼятницю, ще невідомо. Але це зараз, а у квітні були просто розмови між усіма сторонами і російська сторона говорила ультиматумами.
Schmit написав:Попередні пропозиції 17-23 квітня були такі жахливі - зрада зрадна. Ці вже кращі, але ні, не можна погоджуватись. Потрібно ще зачекати з пів року і нам обов'язково запропонують кращі умови, а через рік - ще кращі, а через два.
"Попередні пропозиції 17-23 квітня" - то були пропозиції Трампа, а це пропозиції пуйла. І порівняно з попередніми ультиматумами, де ми повинні були вийти з 4 областей, а не з 1, це вже значне покращення. Але доки є пункт про демілітаризацію, то погоджуватися не можна, це правда. Демілітаризація України - це капітуляція. Нема значення, якими будуть домовленості по територіях, якщо відбудеться наша демілітаризація. Бо після демілітаризації росія забере вже все що захоче, і їм навіть не доведеться мобілізацію проводити ще раз, обійдуться лише контрактною армією.
Schmit написав:Попередні пропозиції 17-23 квітня були такі жахливі - зрада зрадна. Ці вже кращі, але ні, не можна погоджуватись. Потрібно ще зачекати з пів року і нам обов'язково запропонують кращі умови, а через рік - ще кращі, а через два.
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.
Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.
Блядь ...
PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )
Оговорочка просто супер, как и ситуация, собственно. На языке дипломатии приезд в чужую страну для переговоров означает, что приезжающему это очень нужно. В этом смысле, конечно, не так важно, Аляска или Вашингтон. Но здесь же просто аршинными буквами читается подтекст о том, что Аляска - это Россия! И что на самом деле Путин на поклон никуда не едет, наоборот, принимает просящих на своей территории, пусть и с некоторыми оговорками. Чтобы это увидеть, подавляющему большинству россиян уже Z-телевизор даже не нужен, и тему эту, вроде, не разгоняют, но только чтобы не портить фон для встречи. Но пропагандистские заготовки на этот счёт наверняка придуманы в больших количествах, и ждут своего часа.
Писали что на Аляску не распространяется международный уголовный суд или кто там на него ордер выдал, поэтому там. Правда или нет не знаю, читал краем глаза.
thenewepic написав:значення, якими будуть домовленості по територіях, якщо відбудеться наша демілітаризація. Бо після демілітаризації росія забере вже все що захоче, і їм навіть не доведеться мобілізацію проводити ще раз, обійдуться лише контрактною армією.
Опять це чудне слово капітуляція. А якщо не буде демілітаризації? То дурачки які з 22го, сидять в войську далі? Але вже само собою без доплат? Солдат за 25 тисяч, а офіцери за 35 в місяць? Чіназес.
ну тобто Трамп і пуйло були готові підписувати і чекали на Зе, а він, гад такий, взяв і не прийшов на підписання? Бо якщо послухати вас, то ніби так і було. Але це неправда, тож припиняйте свої фантазії. До речі, якщо вже на те пішло, то нічого не заважало підписати окремий договір між рф і США, якби вони досягли взаєморозуміння.
Окремий договір про що? США - посередник, що вони самі повинні були підписувати? Ну це вже реально якась маячня. І головне - відповіді на запитання - навіщо США виставляти на публіку попередньо не погоджений план, щоб що? щоб над ними усі поржали, коли б Зе ненароком підписав, а пу за годину заперечив?
Напр., що РФ припиняє БД і зупиняє претензії на поточній ЛБЗ в обмін на зняття санкцій. А далі вже 3х чи 4х чи 5ти стороння група домовляється про "вирівнювання ЛБЗ по виступам і заступам"
Shaman написав:тому добровольцями не пішли, так - як й ти власне. так й не треба всім йти в армію. тому спочатку питай тих, хто свідомо ухиляється, а вже потім всіх інших. а так ці ухилянти тримають тебе за ЛОХА, поки ти їм підспівуєш...
трошки навпаки. Це ви з хотабом, будівельником та песікотом постійно пресували Успіха та насміхались, щось типу "тобі випав щасливий білет віддати борг вітчизні і урвати грошенят", "ти недостатньо вдячний мені за сосиски які сплачуються з моїх податків", "я б пішов, але ти мене важливого в тилу, неякісно заміниш" і т.д.
thenewepic написав:так ці "трактористи" і за тебе в тому числі воюють! Чи ти з тих, хто буде потім говорити "я вас туди не посилав, мені і під окупацією б добре жилося"? Звичайно, ніхто з нас не хоче ні 5 років, ні 10, ні 20 років війни. Але ми маємо не більший вплив на тривалість війни, ніж ті, хто безпосередньо знаходиться на фронті.
не треба тут юлити як вуж на сковорідці. Останні дні у твітерах/фейсбуках новий тренд від реальних військових (не студійних чи барбершопних) : якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови чи ти розумієш що війна обєктивно буде тривати далі (чи мусить тривати) то велкам на нуль в піхоту, без жодних відмазок / відстрочок / посилань на гендери / вік і т.д.
