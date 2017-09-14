RSS
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:47

  fox767676 написав:Так планують відчиняти кордони 18-22
Постає питання - за чий рахунок плануеться продовжувати "банкет". Я не те щоб нагинати молодь яка навіть не могла голосувати на останніх виборах, але хочу розуміти логіку рішеннь
Продовжувати воювати за примарні перспективи щоб експортувати всю молодь і перебити / скинути в жебрацтво без жодного соціального захисту ще більш-менш притомних людей 40-50? Що в планах війна до 2034, коли самим молодим в армії буде по 35 ?

пенсійний фонд сам себе не розвантажить
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:19

Єдине що спадає на думку - зняти соціальну напругу , розширити коло закордонників-1991 за рахунок тих хто сам вже більш-менш влаштувався у воєнний час, але хвилювався за перспективи 20 річних діточок, мабуть таких багато у середовищі знайомих владного кола, його обслуги чи друзів дитинства- умовні флер
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:21

Поміняти залишки Донбасу на Енергодар, ЗАЕС, Каховку... - зрада зрадна.
Але можна ось так, щоб у потужників питань не виникло.
Якщо-що - то все ухилянти винні.
