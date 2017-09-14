whois2010 написав:бабла владою у всій красі. Четвертий рік повномасштабки...
12.08.2025. Один військовий загинув, ще 23 постраждали внаслідок ракетного удару російської армії по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Російські війська вдарили вночі у вівторок, 12 серпня, ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ)
"Нє возможно обєспєчіть вижіваємость ЛС в тилу, нє возможно". А ТЦК ще доставить "ресурс"
бабос пішов в офшори
Олігархам пробачили податки. Як Рада і президент проштовхнули пом'якшення антиофшорного законодавства. Схоже, хтось дуже не хотів, аби власники зареєстрованого в офшорах бізнесу цьогоріч сплатили свою "десятину" до бюджету воюючої країни. Особливо на тлі чергових пом'якшень НБУ, який дозволив переказувати за кордон дивіденди не лише за 2024-й, але й за 2023 рік. https://epravda.com.ua/finances/oligarh ... va-810375/
барабашов написав:Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал. Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе? Заодно может генералом станеш. В Лондон пошлют... Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой
як втікачі пафосно розповідають, що українцям треба робити. самі нічого не зробили, бо нездатні - але як патякають