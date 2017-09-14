RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14728147291473014731
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:30

  whois2010 написав:бабла владою у всій красі. Четвертий рік повномасштабки...

12.08.2025. Один військовий загинув, ще 23 постраждали внаслідок ракетного удару російської армії по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Російські війська вдарили вночі у вівторок, 12 серпня, ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ)


"Нє возможно обєспєчіть вижіваємость ЛС в тилу, нє возможно".
А ТЦК ще доставить "ресурс"


бабос пішов в офшори 8)

Олігархам пробачили податки. Як Рада і президент проштовхнули пом'якшення антиофшорного законодавства. :lol:
Схоже, хтось дуже не хотів, аби власники зареєстрованого в офшорах бізнесу цьогоріч сплатили свою "десятину" до бюджету воюючої країни. Особливо на тлі чергових пом'якшень НБУ, який дозволив переказувати за кордон дивіденди не лише за 2024-й, але й за 2023 рік. 8)
https://epravda.com.ua/finances/oligarh ... va-810375/
jump
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:05

  _hunter написав:
  барабашов написав:Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?

Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул :lol:
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой :lol:

як втікачі пафосно розповідають, що українцям треба робити. самі нічого не зробили, бо нездатні - але як патякають :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9381
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:12

  jump написав:
бабос пішов в офшори 8)

jump, як ваше здоров'я? Ніщо не тривожить?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5944
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14728147291473014731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2261)
14.08.2025 14:13
Ринок ОВДП (9499)
14.08.2025 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron