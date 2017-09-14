RSS
  #<1 ... 14730147311473214733>
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:55

Діод імені Флаймана: лише одностороння інформація ))

  flyman написав:
  Xenon написав:Дональдак делает прям невозможное ради спасения своего заокеанского любовника )

🗿Трамп не хоче вводити нові санкції проти рф, його пріоритетом є дипломатія, — Білий дім

дипломатія:
  flyman написав:Ропа ПА63 і далі на юх

Ти вже писав про 55 і на юх. Невже вона після цього піднімалась? А чому ти не повідомляв? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15917
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:59

Бандерлог
Обов'язки ГК і НГШ:
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... stabu.html

Якщо в якомусь пункті цих обов'язків ГК, НГШ виявляють проблеми, то що?
Вирішують...
Якщо їх повноважень не вистачає, то звертаються вище.

Але. Проблему з особовим складом, з підготовкою особливого складу в ЗСУ піднімає комбат Купол --- хахаха.
Не ГК чи НГШ, а комбат..
І за це отримує покарання.

То де Матриця?
І хто її суть?
Оті самі ГК, НГШ, яких призначає хто?
Отож.
Тому й сам ВГК з ними та того ж рівня посадовцями це і є архітектори отієї Матриці.
Недоторкані..
Живущі за своїми правилами..
Маючі повноваження, інструменти.

Тому саме їх мета на посадах є визначальною. Для масштабу країни.
А не якогось Купола.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 сер, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:06

Чому Путін вважає, що Росія має перевагу – NYT
Лідер Кремля покладається на армію, в яку вкладає всі можливі ресурси РФ.

Гроші є рушійною силою набору військових у Росії, зазначає газета. Пересічний росіянин заробляє близько 900 доларів на місяць, натомість військові заробляють близько 2450 доларів. Новобранці отримують підписний бонус у середньому 30 000 доларів, пенсії, списання боргів та вигідні іпотечні кредити. Майже все, що робить солдат на полі бою, від знищення західного спорядження до захоплення території, має свою винагороду. :shock:

Щомісячної пенсія російського ветерана у розмірі 1100 доларів достатньо, щоб вийти на пенсію десь поза столицею та більше не працювати.

Перші військові катастрофи Росії у 2022 році підірвали ряди кадрових військовослужбовців, і українці скористалися цією слабкістю. Тоді Путін оголосив мобілізацію та почав вербувати ув’язнених злочинців. Ці заходи стабілізували поле бою, але за політичну ціну - сотні тисяч чоловіків втекли з країни.

Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.

Видання зауважує, що активний набір військових маскує глибинні проблеми – багато найкращих російських солдатів загинули на початку війни. Мова йде про щонайменше 230 000 російських військових. Їхні наступники старші за віком, з меншим військовим досвідом.

Водночас скорочення резерву новобранців в РФ означає, що регіональним чиновникам доводиться продовжувати збільшувати виплати для виконання квот на призов, що створює навантаження на місцеві бюджети та дестабілізує економіку в цілому.
https://zn.ua/ukr/war/chomu-putin-vvazh ... u-nyt.html
jump
 
Повідомлень: 4887
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:10

  detroytred написав:Бандерлог
Обов'язки ГК і НГШ:
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... stabu.html

Якщо в якомусь пункті цих обов'язків ГК, НГШ виявляють проблеми, то що?
Вирішують...
Якщо їх повноважень не вистачає, то звертаються вище.

Але. Проблему з особовим складом, з підготовкою особливого складу в ЗСУ піднімає комбат Купол --- хахаха.
Не ГК чи НГШ, а комбат..
І за це отримує покарання.
То де Матриця?
І хто її суть?
Оті самі ГК, НГШ, яких призначає хто?
Отож.
Тому й сам ВГК з ними та того ж рівня посадовцями це і є архітектори отієї Матриці.
Недоторкані..
Живущі за своїми правилами..
Маючі повноваження, інструменти.
Тому саме їх мета на посадах є визначальною. Для масштабу країни.
А не якогось Купола.
1 Приблизно 30% працездатного населення України якось живе і не платить податки( якщо перекласти на нормальну мову - то є ЗЛОДІЯМИ згідно чинного законодавства і також є злодіями по відношенню до тих хто працюючи так само -платить податки)
2 Виходячи з пункту 1 , з високою долею ймовірності, якщо я набираю людей на роботу- то 30% з них можуть бути потенційними злодіями( я ж набираю серед мешканців України а серед них саме такий відсоток)...
3 Ясно що будучи злодієм по відношенню до податків, ймовірністиь того що людина виявиться злодієм в колективі- також дуже висока.
А якщо в колективі з загальною матеріальною відповідальністю виявиться злодій...
То першими звільняться найкращі і найчесніш.. а злодії будуть триматись до того часу поки є що вкрасти.

Питання на засипку
Кого можна звинуватити в тому що бізнес збанкрутував?
Губернатора?
Міністра?
Депутата?
Премєра?
Президента?

чи все таки того хто не втримав колектив від розвалу?

ПС
В кожного є свій рівень відповідальності, тому
Солдат не відповідає за стратегічне планування...
Генерал не відповідає за те як солдат виконає поставлене завдання.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26811
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.
Тоді міцність нашої Армії покращується по відношенню до педераційної
Бо втрати в нас менші рази в три/чотири
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26811
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:26

  budivelnik написав:Генерал не відповідає за те як солдат виконає поставлене завдання.

Ніхто на генерала не перекладує відповідальність за зашквари солдата.

Ти взагалі не віддупляєш предмету розмову.
Предметом є відповідальність генерала за стан ЗСУ ...
Тобто в кінцевому ітозі --- чому солдат отак виконує завдання.
І яка роль в цьому отого генерала.
Які системи мобілізації, підготовки, навчання, забезпечення, організації, управління в т.д. він створив, що солдат саме отак (ефективно-нефективно) виконує свої!!!!! обов'язки солдата.

Ти аріорі не здатен дивитись у суть процесів.. Лише вихоплюєш, за що око зачепилось і як подати схотілось.
Глибини думки нуль.
Тому здрисни і не відсвічуй (тобто не рефлексуй на мене).
detroytred
 
Повідомлень: 25090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/yB3novz0rLQ?si=zTwbVNsdTRs7drA_
yama
 
Повідомлень: 5310
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9213 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:40

  jump написав:Чому Путін вважає, що Росія має перевагу – NYT
Лідер Кремля покладається на армію, в яку вкладає всі можливі ресурси РФ.

Гроші є рушійною силою набору військових у Росії, зазначає газета. Пересічний росіянин заробляє близько 900 доларів на місяць, натомість військові заробляють близько 2450 доларів. Новобранці отримують підписний бонус у середньому 30 000 доларів, пенсії, списання боргів та вигідні іпотечні кредити. Майже все, що робить солдат на полі бою, від знищення західного спорядження до захоплення території, має свою винагороду. :shock:

Щомісячної пенсія російського ветерана у розмірі 1100 доларів достатньо, щоб вийти на пенсію десь поза столицею та більше не працювати.

Перші військові катастрофи Росії у 2022 році підірвали ряди кадрових військовослужбовців, і українці скористалися цією слабкістю. Тоді Путін оголосив мобілізацію та почав вербувати ув’язнених злочинців. Ці заходи стабілізували поле бою, але за політичну ціну - сотні тисяч чоловіків втекли з країни.

Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.

Видання зауважує, що активний набір військових маскує глибинні проблеми – багато найкращих російських солдатів загинули на початку війни. Мова йде про щонайменше 230 000 російських військових. Їхні наступники старші за віком, з меншим військовим досвідом.

Водночас скорочення резерву новобранців в РФ означає, що регіональним чиновникам доводиться продовжувати збільшувати виплати для виконання квот на призов, що створює навантаження на місцеві бюджети та дестабілізує економіку в цілому.
https://zn.ua/ukr/war/chomu-putin-vvazh ... u-nyt.html

Німеччина теж у 1917 мала перевагу, а потім капут, репатріації та контрибуції.
А ще раніше Ганібал переміг у всіх битвах і програв війну проти Риму.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40395
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:40

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти що хотів сказати ? )

Написати, що РФ має право
я хотів сказати, що дипломатія іноді :lol: після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі.

"реалії на землі" - от як насмерділо Лавровим і трохи шептуна Шапіро(Соловйова) )

У нас вже закінчилась війна ? Ні, не закінчилась
Реалії такі, що на 4-му році війни "друга армія світу" ніяк не може повністю захопити ні Луганську, ні Донецьку, ні Запоріжську, ні Херсонську області
  Banderlog написав: Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.

Це ж прям волога мрія кожного московита

Нагадую тобі, що саме Путін - почав цю війну, саме Путін винен в жертвах
Саме ти, про це не згадуєшь.

  Banderlog написав:Бо як кінчиться війна...
Тебе спитають,
що ти робив як нас били на діскотєці?

Ти питати будешь ?
Так у тебе питалка не виросла )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11863
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Предметом є відповідальність генерала за стан ЗСУ ...
Тобто в кінцевому ітозі --- чому солдат отак виконує завдання.
Ще раз
Для тих в кого одна звилина- древні створили народну мудрість ,звучала вона так
Васал мого васала - не мій васал....

Це звичайно не заперечувало що Головком не може НАКАЗАТИ солдату...
Але це точно доводило що за проблеми які міг створити солдат , згідно з Статутом несли відповідальність тільки безпосередні командири..
Командир відділення-Командир Взводу-Старшина роти-Командир Роти ( і його зами)
А от наприклад Командир батальйону жодної ЮРИДИЧНОЇ відповідальності за солдата не ніс.

Тому
Оце твоє натягування сови на глобус-спотворює загальну картину, тим більше
Ти особисто за ЗСУ не відповідав
А Твій начальник-виходитиь що відповідає
Як таке можливо?
чому ти відповідальний тільки за чітке коло обовязків описаних статутом
А всі інші чому обмежень не мають?

ПС
якщо Головкнокомандуючий відповідальний за ТЕБЕ ( як свого підлеглого ) і за солдата(твого підлеглого)- то ти також повинен бути відповідальним за свого підлеглого в БІЛЬШІЙ МІРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26811
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
