|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:35
барабашов написав: pesikot написав: барабашов написав:
Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода.
Но ты в Турции, факт
Сидишь в турецком кафе и пускаеш скупую слезу по подмосковным березкам )
PS. Как там твой диабет ? )
Ты пил сегодня валерьянку разбавленную настоящей руцкой вотткой 1 к 10, ну как твоя родня с Чердыни привыкла зимой греться, а зима ж у вас там с сентября по твою днюху?
Значит, ты таки бухаешь, несмотря на диабет
Вспоминаешь всех своих родственников из Норильска и Магадана и ... роняешь скупую слезу, сидя в Стамбуле
Думаешь:- Как же хорошо было в Норильске ... сезон шуб был с сентября по май
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11898
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:37
fox767676 написав: flyman написав:
Над Діогеном теж знущалися, і що? Якщо Трамп шукає потрібний варіант, який задовільнить всі зацікавлені сторони, то персональні випади ігноруються заради досягнення поставленої цілі.
Так , Трамп давно пройшов всі ступені піраміди Маслова знизу догори
Треба вже робити напрацювання на історичне безсмертя
Сучасні американці наврядчи оцінять, а ось їх нащадки років через 50-100 зрозуміють і поставлять пам'ятники в кожній школі. Будуть порівнювати з Карлом Мартелом, Джорджем Вашингтоном та Рузвельтом
Щодо України то не впевнений... Скоріш за все, завдяки ньому буде збережена значна частина генофонду, а ось щодо державності то тут все неочевидно..
Асгард там де асгардці
з іншого боку, географія і клімат формують менталітет населення,
ця тема розкрита у одній з історій в Марсіанських Хроніках
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 16 сер, 2025 22:00, всього редагувалось 3 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40439
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:37
flyman написав: Vadim_ написав: fox767676 написав:
Но русские над ним издеваются это факт
И глупо думать что это он такой мазохист, просто оказалось что у него тоже почти нет карт, а надо срочно что-то делать чтобы остановить смычку московско-пекинского ига, вот и импровизирует на ходу. Не ради себя короче унижается, а ради когда-то великой державы
трамп куплен кгб/фсб ещё в начале 90-х , поэтому он так сейчас извивается и несёт пургу- типа я дебил
не пробував купити людину в якої все є і/або якій нічого не потрібно?
там всё в долг/кредит . Сколько он раз біл банкротом?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3913
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:37
budivelnik написав: detroytred написав:
Навіть оцей варіант "більше працювати, менше їсти" має інші форми:
Ти не уважний...
Я ж практик а тому описував алгоритм від самого початку
В ньому кілька кроків
Якщо відсутній первинний капітал..
Крок перший - працюєш 220 годин, їсиш з заробленого в 160 годин , різницю відкладаєш в інструменти/технології/професійну підготовку..
Цей крок тягнеться років 5
Крок другий - працюєш 200 годин , їсиш з заробленого в 150 годин( в тебе піднялась продуктивність , а тому працювати став менше, а споживати і відкладати - більше)
Ще років пять
Крок третій - набираєш бригаду яка буде робити те що ти робив перших 10 років і забезпечуючи її своїми інструментами/технологіями/замовленнями - перестаєш працювати фізично і працюєш керуючи бригадою - 150 годин , на споживання витрачаєш те що заробив 100 годин ( при цьому рівень твоїх доходів в ДВА рази вище ніж середній по Україні)
Крок четвертий - піднімаєш свій рівень житла (машина/квартира/відпочинок) єдина умова витрати на більше ніж заробляєш - ще 5 років
Далі ти на роздоріжжі
Або ти затятий і розширюєшся...
Або в дупі бачив і збільшуєш споживання розраховуючи так щоб вистарчило прожити ще й на пенсії..
ПС
Після 15 років роботи , ти ВИТРАЧАЄШ більше ніж такий самий як і ти , який витрачав все що заробляв перших 15 років працюючи разом з тобою.
Це у тебе туго з пам'яттю на свої пісні.
Про інвестувати 50% від трьох мінімалок, а на другу половину жити родиною роками.
Ще раз факт тобі у твого лоба ---- як не співай, бажаючих отак "жити" (ще й родиною) більше не стане.
Хоч всі совки совків вимруть.
Навпаки...
Тому реформатори ринків не співають, як ти примітивні банальні кеп-очевидності, а змінюють умови в ринку.
На сприятливі. Для його подальшого розвитку.
Це факт.
Стан первинного накопичення капіталу та первинного перерозподілу капіталу український ринок пройшов в 90-х.
Тому справа саме в подальшому розвитку ринку.
Це теж факт. Хоча ти його заперечуєш, бо намагаєшся встромити свої оті співи.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25113
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:42
flyman написав: Vadim_ написав: fox767676 написав:
Но русские над ним издеваются это факт
И глупо думать что это он такой мазохист, просто оказалось что у него тоже почти нет карт, а надо срочно что-то делать чтобы остановить смычку московско-пекинского ига, вот и импровизирует на ходу. Не ради себя короче унижается, а ради когда-то великой державы
трамп куплен кгб/фсб ещё в начале 90-х , поэтому он так сейчас извивается и несёт пургу- типа я дебил
не пробував купити людину в якої все є і/або якій нічого не потрібно?
воно на кредитах таке величьне . скільки було банкрутом , нагадаэте?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3913
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:42
Vadim_ написав:
там всё в долг/кредит . Сколько он раз біл банкротом?
В нас по деклараціям більшість можновладців бомжі і що?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40439
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:45
fox767676 написав: flyman написав:
Над Діогеном теж знущалися, і що? Якщо Трамп шукає потрібний варіант, який задовільнить всі зацікавлені сторони, то персональні випади ігноруються заради досягнення поставленої цілі.
Так , Трамп давно пройшов всі ступені піраміди Маслова знизу догори
Треба вже робити напрацювання на історичне безсмертя
Сучасні американці наврядчи оцінять, а ось їх нащадки років через 50-100 зрозуміють і поставлять пам'ятники в кожній школі.
Будуть порівнювати з Карлом Мартелом, Джорджем Вашингтоном та Рузвельтом
Щодо України то не впевнений... Скоріш за все, завдяки ньому буде збережена значна частина генофонду, а ось щодо державності то тут все неочевидно..
Новій членин у мавзолей?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3913
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:46
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 16 сер, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40439
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:47
flyman написав: Vadim_ написав:
там всё в долг/кредит . Сколько он раз біл банкротом?
В нас по деклараціям більшість можновладців бомжі і що?
Нічого , а причём он тут?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3913
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:49
Vadim_ написав: flyman написав: Vadim_ написав:
там всё в долг/кредит . Сколько он раз біл банкротом?
В нас по деклараціям більшість можновладців бомжі і що?
Нічого , а причём он тут?
Вивчай закони США про банкрутсво, потім роби висновки.
Можеш почати з уточнення, особисто Трамп, чи фірми, в яких щось було пов"язано із Трампом.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 16 сер, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40439
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120744
|
|
|1493
|303308
|
|
|6076
|973532
|
|