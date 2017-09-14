_hunter написав:кто там вчера про всякие демилитаризации/денацификации фантазировал? -- от Reuters пункты подъехали:
Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей. Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Україні буде заборонено вступати до НАТО. Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки. Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.
наскільки помню демілітаризація було головним пунктом проти чого голосили наші диванні незламники. Цікаво як зараз будуть викручуватись? Напевно будуть просити назад нашу ядерку, щоб точно нічого не вийшло. От Лачен вже писав шось типу "з своїми шахедами і балістикою облом вийшов, треба ядерку"
по демілітаризації - скоріш за все зауснуть в якісь міжнародні договори по обмеженню дальності ракет але поклавши руку на серце - які в нас успіхи\перспективи на цій ниві ? може дійсно краще 3 ракети по 500 км ніж одна на 1000 км? армія мирного часу теж не повинна бути як зараз, 250 тис достатньо фортифікації - можна окремим пунктом у домовленності. замість тих що зараз на донбасі вибити фінансування (і може турецьких підрядників) на побудові нових по периметру
Shaman написав:навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце
це ти просто пишеш дурниці заради продовження спору, чи дійсно так вважаєш? Тривожно стає за твої розумові здібності та здатність тверезо оцінювати реальність
Shaman написав:їм треба щоб закінчилася війна, можна й капітуляцією, - а що там буде з іншими - їх взагалі не цікавить, вони вважають, що їх це не зачепить...
можу аналогічно перефразувати: Песікоту з Шаманом треба щоб була перемога/справедливий мир (тобто по факту безкінечна війна), можна й до кордонів 91, - а що там буде з іншими - їх взагалі не цікавить, вони вважають, що їх це не зачепить...
Shaman написав:є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших
Я так розумію ти про себе... Бронь понад усе...
Иногда бронь(как бумажка) рвётся, телефон с "резервами" бьётся(о бубен), потом в пидвали после потужных лекций о том что сорт тов.квадробера повыше окружающих происходит массаж костей табуретами и ножками стола - и готов штурмовик с броником вместо брони и учебной гранатой, которую всегда можно присунуть не только под броник, но и пониже...