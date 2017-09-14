RSS
  #<1 ... 1476214763147641476514766>
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:41

  fox767676 написав:Якщо Гуляйполе залишиться за Україною, то це символічна перемога
і навпаки - страшна поразка



Не знаю, шото вічно тут якась війна анархія і розруха. Чи надо воно нам така радість де перманентно жевріє Весілля в малинівці?
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:46

  Banderlog написав:
  Shaman написав:своєю головою - це й співпрацювати з Європою. не беруть, бо надто багато таких як ти. як стане більше таких як я - візьмуть аж бігом 8)

навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце :D
на яке місце? шо ти гундиш? Хіба це місця в поїзді? Один має вийти щоб інший зайти? :lol:
Я вже громадянин єс :lol: Ще один майдан влаштуйте тоді вас точно візьмуть.

як мені подобається оці форумчани, які починають на повному серйозі обговорювати мої жартівливі дописи замість того, що я пишу по суті. я для кого смайли використовую?.. чи треба пояснити, що вони означають?..

основне питання було - Україну не беруть в Європу з натяком, що просто не беруть. а насправді не беруть, бо наша держава ще не відбудована настільки, щоб задовольняти вимоги ЄС. й наявність олігархів та корупція у вищих ешелонах влади - саме про це.

так, майдан це не є добре, ця крайня міра, як операція в лікування - але інколи по іншому не можна. бути Біларусь 2.0 - дякую, не треба...

про вихід Угорщини, щоб ми зайшли - це звісно був жарт. а не жарт в тому, що Угорщина зараз дуже відхилися від стандартів тієї держави, які відповідають ЄС. й постійна критика, й постійні вето - але гроші не забуває отримувати, бо за рамками ЄС ситуація в Угорщині була б гіршою. тому це загалом стало проблемою ЄС - країни або мають розділяти спільні цінності, або до побачення. й оце загальне одобрення треба реформувати - на більшість. немає так бути, щоб якась маленька країнка гальмувала думку провідних країн. ідилія відповідальних учасників, яка не витримала перевірку часом - завжди є не ідеальні, які починають зловживати...

сам паспорт ЄС отримав, бо розуміє де краще. але особисто тобі він не допоможе - хіба будеш на підхваті у місцевих циган :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:47

  stm написав:
  detroytred написав:Метаморфози.

То укріплень нема або неякісні.
То мега укріплена уся залишившаяся частина Донбасу.

Матриця..

Укріплень і корупція то Сумська і Харківська області. Сво то Донбас і всі 4 роки діди по 2 штука тримають другу армію світу.
так вічно бути не може,
в нас вже вкотре вигрібають з тилових підрозділів придатних, а на їх місце з батальйонів переводять обмежених. Доречі, в більшості обмежені при мобілізації тцк на військовій влк, через рік служби, виліковуються :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Будівельник
*Чи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнес* --- я бачу факт: присутнім важко приростити той капітал, що в них є.
Це і є проблемою подальшого розвитку ринку...
1 Важко прирощувати того чого нема.
2 Якщо в тебе капіталу достатньо для купівлі лопати -це один варіант прирощення
А якщо достатньо для купівлі комбайна - це другий варіант прирощення.

Тому ще раз
Для того щоб ЗАЯВЛЯТИ що капіталу достатньо - то сам собі постав питання-ДЛЯ ЧОГО ДОСТАТНЬО.
3 Я тобі вже писав
50% населення СВІТУ взагалі не має заощаджень.
Ми трошки в привілегійованій ситуації, у нас практично в кожного є таке-сяке житло , яке по світомим правилам входить в термін-капітал...
Але КАПІТАЛУ яким можна ризикнути щоб розпочати якийсь бізнес - у нас НЕМАЄ у 70% населення.
ДОСВІДУ (капіталістичного) не має у 80% населення

ПС
ти напевно заявки про неможливість прирощення капіталу робиш виходячи з власного досвіду в якому ти затиснув в спітнілих долоньках 20 000 доларів і куди не поткнешся з ними - то бачиш що капітал втратити можна, а отримати % за нього так щоб пенсія в рази зросла- не виходить.
От тому ти тут так і заявляєш.
Але ж справа в тому що в Україні приріст 10% в рік - це раз плюнути
А в США приріст 10% в рік - це дико пощастило..
А те що там є стартапи з +200%... так там є й з мінус 1000%...

Томук коли розказуєш про неможливість нормального прибутку для капіталу в Україні - то назви цифри ( спочатку для себе) а потім порівняй з цифрами для Заходу.
Тоді й зрозумієш чого це капітал пре з розвинутих країн в країни які розвиваються.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:56

  Shaman написав:
  UA написав:
  fox767676 написав:Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.
Ви просите розповідати зміст вистави перед прем'єрою?

Суспільство знищене.
Соціальні зв'язки розірвано.
Є населення
Ліпи що хочешь.
ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу :lol:

є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)
Як правило , той на чиїх плечах буде лежати витягування Країни -це молодь...
І чим молодша вона сьогодні- тим більше вона завтра витягне
З єдиним уточненням
Якщо пенсіонери яким робити нічого( і яких більше ніж молоді) цій молоді не навяжуть своє старчеське
всьо пропало, капіталу нема, править матриця. від нас нічого не залежить, ніхто не буде важко працювати....
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:56

  Shaman написав:
  Banderlog написав:Я вже громадянин єс :lol: Ще один майдан влаштуйте тоді вас точно візьмуть.

як мені подобається оці форумчани, які починають на повному серйозі обговорювати мої жартівливі дописи замість того, що я пишу по суті. я для кого смайли використовую?.. чи треба пояснити, що вони означають?..

основне питання було - Україну не беруть в Європу з натяком, що просто не беруть. а насправді не беруть, бо наша держава ще не відбудована настільки, щоб задовольняти вимоги ЄС. й наявність олігархів та корупція у вищих ешелонах влади - саме про це.

так, майдан це не є добре, ця крайня міра, як операція в лікування - але інколи по іншому не можна. бути Біларусь 2.0 - дякую, не треба...

про вихід Угорщини, щоб ми зайшли - це звісно був жарт. а не жарт в тому, що Угорщина зараз дуже відхилися від стандартів тієї держави, які відповідають ЄС. й постійна критика, й постійні вето - але гроші не забуває отримувати, бо за рамками ЄС ситуація в Угорщині була б гіршою. тому це загалом стало проблемою ЄС - країни або мають розділяти спільні цінності, або до побачення. й оце загальне одобрення треба реформувати - на більшість. немає так бути, щоб якась маленька країнка гальмувала думку провідних країн. ідилія відповідальних учасників, яка не витримала перевірку часом - завжди є не ідеальні, які починають зловживати...

сам паспорт ЄС отримав, бо розуміє де краще. але особисто тобі він не допоможе - хіба будеш на підхваті у місцевих циган :lol:
по перше румуни то не тільки цигани)
писок тобі б розюшили в першому буковинському румунському селі за такі слова.
А по друге країні яка серед білих в кінці рейтингу краще не вякати.
краще це ти про шо саме? :lol: громадянином краще бути румунії ніж україни по будьяким параметрам, но українське громадянство в мене залишилось...
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:56

  _hunter написав:кто там вчера про всякие демилитаризации/денацификации фантазировал? -- от Reuters пункты подъехали:.
Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей.
Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.
Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях.
Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом.
Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.
Україні буде заборонено вступати до НАТО.
Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.
Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.

https://www.reuters.com/world/china/out ... 025-08-16/

спроба накиду зарахована, результат як завжди - сам у лайні. вчора я обговорював різні варіанти за умови відсутності інфо. ти на таке не здатний, можеш щось іноді процитувати в тему. 8)

якщо руські не висувають цю маячню - це вже більше схоже, що можна обговорювати. ключове - які гарантії. всі розуміють, що обіцянки руських нічого не варті - власне саме напад Раші це підкреслює. тому питання, як бачать гарантії. особливо коли ми реально віддаємо укріплені райони й відкриває шлях для подальшого наступу.

але якщо з якихось причин здачу територій буде відкинути - це теж зрозуміла позиція. ми не програли цю війну, а Раша її ніколи не виграє, щоб отак просто віддати на поталу кілька сотень тис людей. точніше, більшість гадаю поїде, але люди втратять своє майно.

але питання складне, воно має бути проговорене у суспільстві - чи зможе Зе це організувати, питання...

більш реальний варіант - все те саме, але зупиняємось по лінію фронту - оце взагалі б можна за основу брати на поточний момент 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:громадянином краще бути румунії ніж україни по будьяким параметрам, но українське громадянство в мене залишилось...
Для того в кого дома нічого не має - то ткраще бути там де в середньому є більше на людину..
Виходить в тебе крім чужої церкви в селі свого нічого не має? ні хатинки , ні родини?
я правильно зрозумів?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Я вже громадянин єс :lol: Ще один майдан влаштуйте тоді вас точно візьмуть.

як мені подобається оці форумчани, які починають на повному серйозі обговорювати мої жартівливі дописи замість того, що я пишу по суті. я для кого смайли використовую?.. чи треба пояснити, що вони означають?..

основне питання було - Україну не беруть в Європу з натяком, що просто не беруть. а насправді не беруть, бо наша держава ще не відбудована настільки, щоб задовольняти вимоги ЄС. й наявність олігархів та корупція у вищих ешелонах влади - саме про це.

так, майдан це не є добре, ця крайня міра, як операція в лікування - але інколи по іншому не можна. бути Біларусь 2.0 - дякую, не треба...

про вихід Угорщини, щоб ми зайшли - це звісно був жарт. а не жарт в тому, що Угорщина зараз дуже відхилися від стандартів тієї держави, які відповідають ЄС. й постійна критика, й постійні вето - але гроші не забуває отримувати, бо за рамками ЄС ситуація в Угорщині була б гіршою. тому це загалом стало проблемою ЄС - країни або мають розділяти спільні цінності, або до побачення. й оце загальне одобрення треба реформувати - на більшість. немає так бути, щоб якась маленька країнка гальмувала думку провідних країн. ідилія відповідальних учасників, яка не витримала перевірку часом - завжди є не ідеальні, які починають зловживати...

сам паспорт ЄС отримав, бо розуміє де краще. але особисто тобі він не допоможе - хіба будеш на підхваті у місцевих циган :lol:
по перше румуни то не тільки цигани)
писок тобі б розюшили в першому буковинському румунському селі за такі слова.
А по друге країні яка серед білих в кінці рейтингу краще не вякати.
краще це ти про шо саме? :lol: громадянином краще бути румунії ніж україни по будьяким параметрам, но українське громадянство в мене залишилось...

про циган - це я тобі просто нагадаю, що твій шлях в Румунії буде складний, якщо наважишся. готовий бути різноробочим на будівництві - дуже прошу. але сумніваюсь - всі твої навички у Румунії не придатні. тому ти й сидиш в України, й не збираєшся емігрувати, паспорт про всяк випадок. що там з мовою - вільно спілкуєшся на рівні В2? ні? а як же так?

тому загалом папорт Румунії відкриває деякі перспективи - але румунам. а українцям - таке собі питання...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:07

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:громадянином краще бути румунії ніж україни по будьяким параметрам, но українське громадянство в мене залишилось...
Для того в кого дома нічого не має - то ткраще бути там де в середньому є більше на людину..
Виходить в тебе крім чужої церкви в селі свого нічого не має? ні хатинки , ні родини?
я правильно зрозумів?

все в нього є. й майно, й способи, як гроші заробляти - але все в Україні. тому про Румунію це він так, накидає. бо дійсно хоче демобілізуватися - це нормальне бажання.

на родину йому правда з великої колокольні, це так. й дійсно, як я забув про церкву - в Румунії РПЦ є, але трохи інша. але щось підказує, що у цьому випадку питань не буде. це він в українську церкву не хоче ходити, в румунську піде аж бігом за потреби
Shaman
