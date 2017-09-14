RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:питання якось зовсім не в тему. Ваша позиція "пропало все, нужно соглашаться на любые условия"?


"любые" будуть коли рф переповзе на правий берег, а Вашингтон покарає Київ за стротивість повним самоусуненням від війни. Вашингтону (незалежно від очильників) діалог з Москвою потрібен більше ніж тисяча українських перемог.
То хто тоді буде нашим союзником супроти блоку Пекіна-Пхеньяна-Тегерана-Москви ? Прибалтийські тигри, хто ще ?
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:59

  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot

тебе пса казанського :) понівечать і пустять на мило

Помнится мне, в последние такие разы - это нацисты пускали людей на мыло ...

Ты - достойный продолжатель идей нацизма и фашизма

PS. ... мразота пророссийская ...
)


То людей, а не скажених псів
дуже антифашистьскі :D

Если ты встретился с бешеным псом,
В пса стреляют.
Если змея заползла в твой дом.
Гадину убивают.
С немцем кровавым как быть, с врагом?
Люди советские знают!
Штыком его, заразу,
Да так, чтоб заорал!
Чтоб вывалился сразу
Тот хлеб, что он сожрал.
:D
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:59

  thenewepic написав: А як же "демілітаризація" і "денацифікація"? Пуйло відступить від цих вимог?
за які гроші ви хочете утримувати мільйонну армію? Скільки платити солдатам ? 25 тисяч? Ви певні що люди погодяться на це? Це ж не в казармах жити? Яка армія для України оптимальна? Тисяч 200?
Потом щодо денацифікації , не зрозуміло що вони мають на увазі, якщо церква і мова то я -за.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:якщо церква і мова то я -за.


я теж
але як варіант можно заборонити церкви всіх патріархатів, щоб нікому не обидно було 👍
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:08

  thenewepic написав:
  fox767676 написав:Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?
я приблизно маю уявлення про початкові стратегічні цілі ворога, і те, що зараз обговорюється - не відповідає цим цілям. Значить або ворог визнав свою поразку (що є дивним, бо його армія на даний момент сильніша, ніж українська), або це лише його хитра гра і він буде намагатися засунути свої умови, які мають призвести до його стратегічної перемоги, в мирну угоду.

Чому "на даний момент"?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:11

yanyura
Все буде добре, тримайтеся.
fler
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:14

  fler написав:yanyura
Все буде добре, тримайтеся.

фльор іде добровількінею пити каву на Алупці?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
  _hunter написав:Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.
  fox767676 написав:"любые" будуть коли рф переповзе на правий берег,
отож, якщо підемо на "демілітаризацію" і "денацифікацію", то рф нічого не завадить переповзти на правий берег. Так що не треба ставити воза поперед коней.
  Banderlog написав:за які гроші ви хочете утримувати мільйонну армію?
не у нас з вами має боліти голова про це. Чомусь пуйло боїться сильної української армії, інакше б не ставив таких умов.
  Banderlog написав:Потом щодо денацифікації , не зрозуміло що вони мають на увазі, якщо церква і мова то я -за
за що ви конкретно? За те, щоб діти в російськомовних регіонах не знали української мови? За те, щоб рпцшні попи проповідували про "трієдіний" народ? Розкажіть, за що виступаєте ви?
  flyman написав:Чому "на даний момент"?
бо у 22 році (після укр мобілізації і до рос мобілізації) на фронті переважали українські сили.
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:16

  fox767676 написав:pesikot

пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької
але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги)
так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника
ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України.
це називається саботаж

Пес Патрон та Песікот живуть в одному під'їзді.
Тільки Патрона всі сусіди люблять, а Песікота ні. За його характер.
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:25

  thenewepic написав:
  _hunter написав:она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
  _hunter написав:Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.

>>> ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо
Ну значт потому он из повестки и пропал :)

>>> Там багато цікавого, здатного прояснити цілі
Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией. Стратегия сработала: делегаця "в слезах" из Стамбула убежала - даже не озвучив встречные условия... :oops:
