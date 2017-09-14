_hunter написав:Это и есть "маячню": на серьезных щах обсуждать "два важливі питання", которые давно в утиль пошли -- нет никакого "якщо". О чем я сразу же (в ответе thenewpic и написал) - для покручів ще раз нагадаю
давно пішли в утиль - оце твоя головна вигадка. руські, й путін теж, про це кажуть цілий 2025 рік, й в серпні теж здається.
те, що в повідомленні Рейтерс цих пунктів немає, не означає що їх не було раніше
>>> про це кажуть цілий 2025 рік, й в серпні теж здається Если здається - ты же пруфы найдешь без проблем?
>>> не означає що їх не було раніше Не означає. Более того: я и не писал, что "їх не було раніше". И даже еще более: я написал, что они ушли в утиль в тебе великі проблеми з логікою
«На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.
Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії щодо України залишаються в силі. Рік тому він вимагав від України виведення військ з чотирьох регіонів – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також вимагав письмової відмови від вступу до НАТО і оголошення нейтрального статусу країни.
нагадати, що він заявляв в червні 2024?
За словами Путіна, Россії для "мирного врегулювання" потрібен "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація".
Окремо всі позиції озвучив Лавров: — зняття заборони на переговори; — «денацифікація» та «демілітаризація» України; — міжнародне визнання російським Криму, Севастополя, «днр», «лнр», Херсонщини та Запоріжжя; — юридичне закріплення зобов’язань, які матимуть механізми забезпечення та безстроковий характер; — скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення заморожених на Заході російських активів.
далі сам знайдеш.
тобто ти власне припущення видав за реальний стан речей, й почав на мене накидати. ось твоє перекручування та твоя брехня.
ще раз - навчись формулювати думки. якби ти вів нормальну дискусію, ти написав би "на мою думку ці дві вимоги вже неактуальні (а з чого такий висновок?), тому я вважаю...". але твоя ж мета - не дискусія, ти хочеш на рівному місці створювати флуд та срач.
й так багато часу на тебе витратив - але не можна дозволяти накидати навіть дурникам. точніше визнаним можна - тому треба пришвидшити позначення тебе, як місцевого дурника - а там накидай, скільки хочеш
katso написав:... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...