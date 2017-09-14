По-моєму цілком логічно з боку Польщі. Польща має чималий кордон з Білорусю + має кордон з РФ, хоч не зі всією а тільки однією областю. У Польщі є загрози, хто б там що не говорив. Цілком логічно не відправляти війська в Україну, а використовувати їх для власного захисту, нехай і гіпотетичного.
Shaman написав:вяликая Расея. єдине, чого побоюється Захід - це ядерна зброя й неадекват при владі. а дозволялка в Раші давно відпала, десь після розвалу срср. Ви гадаєте путін ризикне бомбити західні війська - не смішить мене. турки вальнули Су - й так, трошки подавили турецькі помідори, вся реакція.
але ви далі захоплюйтесь Рашею. хоча більш-менш при тямі антизахідники захоплюються Китаєм (теж хибно, але там хоч підстав більше)
Без'ядерна Турції не боїться, без'ядерна Україна не боїться. А ядерне нато боїться. Щось я не розумію логіки виправдення біздіяльності та сцикливості ЄС та США. Точніше не розумію всі ці багаторічні балачки що всі сильні та великі за нас, але щось не дуже по факту результат та покращення переговорних позицій. І все це хавається та підтримується нашою владою
У великих містах Росії пальне ще є, але водії стоять у чергах по півтори – дві години.
Журналісти пов’язують нестачу бензину ще й з тим, що під час туристичного сезону попит різко зріс, а НПЗ скоротили відвантаження, подекуди уп’ятеро. Додаткові проблеми створюють затримки на залізниці.
Талони на пальне також вже діють у Забайкальському краї РФ та в окупованому Криму. Окупаційна влада півострова визнала дефіцит і заявила, що "питання вирішиться після закінчення війни".
В Росії все потужно ...
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
Ми вже ржали над чмобіками, мангалами на танках, над примусовою мобілізацією і вкиданням "на подвал", над штурмовиками на мотоциклах, примітивними орланами, та навіть над повільними шахідами в 22 році. Потім у нас все те саме чи гірше. То ж не варто тішитись тимчасовому дефіциту солярки у москалів чи срущому в пакети Донецьку, бо можливостей влаштувати нам ще гіршу ситуацію на осінньо-зимовий період у кацапів зараз більше на порядки.