Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:03
Hotab написав:
Не вся Троя опитана
Долярек каже, що патріоту ІнвесторК вже є закон, щоб він нарешті теж підтвердив патріотизм свій
«Як всі то всі» ну і оте все.
я думаю що від Хотаба "у плані не віддавання земель" буде в сто разів більша користь ніж від пана Інвестора, який кілька днів потусується в районі ЛБЗ а потім без жодного вихлопу принесе збиток країні в розмірі 15 млн
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:05
Letusrock написав:
Не вся Троя опитана
Долярек каже, що патріоту ІнвесторК вже є закон, щоб він нарешті теж підтвердив патріотизм свій
«Як всі то всі» ну і оте все.
я думаю що від Хотаба "у плані не віддавання земель" буде в сто разів більша користь ніж від пана Інвестора, який кілька днів потусується в районі ЛБЗ а потім без жодного вихлопу принесе збиток країні в розмірі 15 млн
15 млн покривається його статками (про дітей дід мовчить, тому все на користь держави !!!) , а от у мене наприклад таких нема. І є наслідники
Та і хто там знає, хто на яку користь здатний.. хто це перевіряв? 😅
У інвестора гарна англійська, він вміє прочитати американ іарлайнз в англійській транскрипції.,
Готовий протирач ракет насамс Долярек проведе заняття, покаже як. І рацію навчить зарядатжати
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 28 сер, 2025 11:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:08
Hotab написав:
бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель
якщо разом з галочкою напроти "нічого не віддавати і бажано повернути і Кубань" будуть вручати відразу бойову повістку (+ білет на вечірній потяг в "Десну") не залежно від статі / віку та місцезнаходження, тоді думаю кількість бажаючих когось скидати різко попрямує до нуля
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:13
Hotab написав:
бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель)
Навіщо когось "скидати"? А просто провести вибори - не варіант?
Чи у нас уже не демократія а диктатура.
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:14
Letusrock написав:
Все таки є й 0,001 % нормальних суддів в Україні.
Суддя Віталій Ковтуненко під час розгляду справи помножив на нуль поліцайтів які затримали та відвезли водія в ТЦК
"коли громадянин каже що забув військ-обл. документ вдома - це по вашому злісна непокора і ви його затримуєте?"
"перебуває в розшуку ТЦК" - повна юридична маячня, повинна бути ухвала слідчого судді про оголошення в розшук
"згідно яких нормативних актів ви виконуєте телефонні вказівки ТЦК? Чому ви громадянина відвезли в ТЦК а не додому: ви поліцейський чи їхній таксист?"
хороший фєдєральний судья вийде
Ти шо агент кремля? натякаєш що суддям які додержуються законодавства місце в рф, а нам, вільним та незалежним, таке нінада?
я думаю цей суддя агент кремля. або дебіл. і всі хто боряться проти ЗСУ та мобілізації такі самі. може думають, що їх бурят пожаліє.. чи що х... вдруг стане добрим і перестане вбивати всіх підряд
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:18
andrijk777 написав:
бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель)
Навіщо когось "скидати"? А просто провести вибори - не варіант?
Чи у нас уже не демократія а диктатура.
..
-зеленський винний у війні (росіяни хороші)
-мобілізація незаконна (не треба воювать, росіяни хороші)
-де вибори? (вбивства не цікавлять, треба срочно владу мінять)
цікаво, кого взагалі можуть цікавити вибори, якщо його місто бомблять щодня? тільки тих, хто зацікавлений в розвалі органів влади
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:22
trololo написав:
хороший фєдєральний судья вийде
Ти шо агент кремля? натякаєш що суддям які додержуються законодавства місце в рф, а нам, вільним та незалежним, таке нінада?
я думаю цей суддя агент кремля. або дебіл. і всі хто боряться проти ЗСУ та мобілізації такі самі. може думають, що їх бурят пожаліє.. чи що х... вдруг стане добрим і перестане вбивати всіх підряд
Не нужно этих дешёвых манипуляций: борятся с беззаконием. Потому, что если идти путем Сирии/Сев.Кореи - не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...
trololo написав:
такі самі. може думають, що їх бурят пожаліє.. чи що х... вдруг стане добрим
а цей Сухарук з м.Сарни (якого на днях вбили в тцк, є відео від матері з моргу де все тіло в синцях) теж напевно думав "хай мене краще зараз наші буряти вбють, а то раптом чисто гіпотетично коли-небуть потраплю в руки кацапських бурятів, які мене теж вбють, тільки сильніше"
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:23
andrijk777 написав:
бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель)
Навіщо когось "скидати"? А просто провести вибори - не варіант?
Чи у нас уже не демократія а диктатура.
"Конституция на паузе" (с)
_hunter написав:
не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...
росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.
що вам не очевидно? що ЗСУ це єдине що захищає нас від цього всього?
