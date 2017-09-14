trololo написав:

.........ну якщо заява якогось лівого міністра для вас показник, то да. я доречі почитав оригінал, там про україну два рядки, і там не було про те що росія відмовляються від донецької. там по суті підтверждено умову яка звучала раніше шо НІБИТО відмовляються від запора і херсона (а як же "конституція рф"?). але це якби ми зараз відмовились від кордонів 1991 і подавали це як поступкудля мене не показник. розмови про 2-3 тижні, а воз і нині там. навіть зернова угода як результат була важливіше ніж ці хороводи. трамп тягне час, путін тягне час. а причина в тому, що путін вірить, що обвалить фронт. тому домагатись ми звичайно можемо, але толку не буде, поки вводні для путіна не зміняться. змінити швидко їх може трамп але не хоче. змінити повільно їх може ЗСУ, коли ціна наступу стане для путіна некомфортною.