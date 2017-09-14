|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:05
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
електроніка? точно? на гвинтокрилі від вібрацій не шкодицця? #єтадругоє
Канєш другоє.
Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє».
та навіть їжаку понятно, що дешеві електрони від вібрації розтрушуються, міг би не пояснювати
Сучасні промислові верстати (особливо з ЧПК – числовим програмним керуванням) дійсно чутливі до вібрацій та ударів, і це стає критичним у випадках, коли підприємство перебуває під ризиком обстрілів.
🔹 Чому вони чутливі:
• Прецизійна механіка: у верстатах (токарних, фрезерних, шліфувальних, 5-осьових центрів) застосовуються високоточні напрямні, кулькові гвинти, шпинделі, які розраховані на мікрони точності. Будь-які вібрації порушують калібрування та геометрію.
• Електроніка і датчики: система ЧПК, серводвигуни, енкодери – все це боїться ударних навантажень і може “збиватися”.
• Балансування: верстат ставлять на спеціальні антивібраційні подушки та фундамент, щоб навіть мікровібрації від сусідніх цехів не впливали. Ударна хвиля від ракети чи БПЛА набагато сильніша.
• Системи охолодження і мастила: трубопроводи, баки і датчики можуть тріскатися або виходити з ладу від механічних коливань.
🔹 Що реально відбувається під час обстрілів:
• Якщо в безпосередній близькості є вибух (сотні метрів), то ударна хвиля може пошкодити точність налаштувань, розбити скло операторських панелей, викликати мікротріщини в електронних блоках.
• Навіть без прямого влучання обладнання може стати неточним (розбивається геометрія, потрібне нове юстування).
• Якщо уламки проб’ють корпус чи кабелі – верстат зупиниться повністю.
🔹 Як намагаються захищати:
• Розміщують обладнання у заглиблених або підземних цехах.
• Використовують додаткові антивібраційні фундаменти.
• Переміщують найцінніші ЧПК-центри у відносно безпечніші регіони.
• Для менш критичних процесів іноді ставлять дешевші, простіші станки, які легше відновити.
📌 Висновок:
Сучасні високоточні верстати надзвичайно чутливі до вібрацій та ударних хвиль. Навіть якщо підприємство не отримало прямого ураження, саме по собі “трусіння” від вибухів може зробити обладнання непридатним до роботи без ремонту та повторного налаштування.
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:10
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
Не убеждён, что вытачивать болванки для снарядов нельзя на старом оборуовани без особой электроники.
Собирать дроны точно можно.
Да и ракеты в Союзе производили не на сегодняшних станках. И неплохо получалось.
Не везде нужно суперсовременное оборудование.
А где его взять, несовременное оборудование для нового производства?
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:10
Успіх
майже незайманим жіночкам масаж робити😁
Муха знає таких. Але дорогі квитки і там 7 дітей вже є у кожної . Там є незаймані лише мухою. Всі, жодна ще від мухи не постраждала.
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:11
Сибарит написав:
Я не понимаю, почему все требуют, чтобы война шла в прямом эфире? Это так не работает.
А як працює?
Як такому заводу набрати робітників?
Як простому/пересічному Успіху попасти/влаштуватись на такий завод?
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:20
budivelnik написав:
Тобто
ворог розумний і розуміє
І це на четвертому році повномасштабки?🤦🏻
А як же чмоні?
Чмобіки?
Алкоголіки?
Тупі синяки з глубінок?
На ржавих коритах, мопедах, роверах роблять наступи і ЧОМУСЬ ще й місцями проривають наш фронт з потужних, підкачаних, всі, як один вишколених воїнів?
Як так?©
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:25
budivelnik написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
Даже при строительстве обманок стоит создавать видимость секретности 😁
Я не понимаю, почему все требуют, чтобы война шла в прямом эфире? Это так не работает.
.....
панель яка дасть 18 вольт генерації не може знаходитись в сотнях метрів від споживання ( все згенероване піде в нагрів дротів) ......
Микро-DC-преобразователи на рынке лет 10 тому появились 🤦
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:27
Сибарит написав: ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
Не убеждён, что вытачивать болванки для снарядов нельзя на старом оборуовани без особой электроники.
Собирать дроны точно можно.
Да и ракеты в Союзе производили не на сегодняшних станках. И неплохо получалось.
Не везде нужно суперсовременное оборудование.
А где его взять, несовременное оборудование для нового производства?
Там же, где и новое берут - на заводах/фабриках... Или это какие-то "утерянные знания Древних Цивилизаций" 🤔
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:34
ЛАД написав:
Вы становитесь всё примитивнее и словообильнее.
Видимо, пора возвращать вас в чс.
Я вас не сравнивал с "п'яним бидлом, яке когось намагалося вдарити пляшкою по голові". Упомянул только о Соловьёве, хотя вы до него явно не дотягиваете.
Над убийством Парубия я не "глузував", а вообще ни слова не писал. Возразил только против вашей глубокой убеждённости в том, что это работа росс. спецслужб. Как сообщалось органы следствия рассматривают несколько вариантов и российский только один из них.
Про яке "замовне слідство" вы говорите, простите, вообще не понятно.
Работаете вы, как ни опровергайте, вполне в духе инструктора райкома по идеологии и, когда не хватает аргументов, выдвигаете политические обвинения в духе 58-й статьи. Я уже виноват в "поточних бомбардуваннях".
За мою психику не переживайте. Она, конечно не та, что в 30 лет, но, пожалуй, покрепче вашей. А "щоб розмовляти ввічливо", надо просто быть воспитанным человеком. И это зависит от человека, а не от собеседника. А за упоминание "старечої психіки" на так горячо любимом вами Западе я бы уже подал на вас в суд за эйджизм и вы влетели бы на приличную сумму. Так что рекомендую заранее отучаться, если вы так уверены что мы скоро будем в братских объятиях Запада.
Вы, так понимаю, живёте в каком-то месте, где, как сказала моя внучка: "Такое впечатление, что войны вообще нет". А фронт вам если и грозит, то в какой-то очень отдалённой перспективе. Так что сидите ровно и пытайтесь подтянуть уровень. Может быть, удастся.
та ні ЛАД, це ви інколи якесь лайно як скажете, то й отримуєте у відповідь. цього разу оцим своїм глузуванням "звісно ГУР та особисто путін" та на кого ви натякали, коли намагалися аргументувати, що не можна зброю давати? вбивство замовне - це видно з дій кілера. й зухвале. про то, що це Раша - це дуже вірогідне припущення - я саме так й написав. й так думаю не лише я один. свою незгоду можна сказати по-різному, а от у форматі глузування - то таке.
кажете психіка міцна - я вас трошки жорсткіше відповів, й ви вже надто нервуєтесь. так що навряд чи міцніша, вас більше нервує, що ви мені аргументовано відповісти не можете. я вже багато всіх цих ухилянь розібрав
з приводу компенсацій - це ви вже б розорилися за всі ці наклепи на мене, що ви кажете
так що може щось би вам трохи й повернув
ви коли мене звинуваючи в пропаганді, ви щось забуваєте про важливу деталь. пропаганда як ми її зазвичай розуміємо - це те, що зараз робить Раша - нахабно бреше з будь-якого приводу, там взагалі перекручений. я же каже про існуючі явища, не вигадані, успішні. моя пропаганда - це як пропаганда ЗСЖ. й це ключова різниця. а те, що влада Раші успішно перетворилася на такий собі ерзац-рейх - це факт, який ви взагалі не хочете визнавати. ну то таке. ще раз - кожен раз, коли ви кажете про пропаганду означає - у вас немає аргументів
а так додавайте в ЧС, а я буду слідкувати, щоб оці шкідливі лівацькі (а відповідно й антизахідні ідеї) ви тут не просували
лівацькі ідеї вони красиві, але не витримують зіткнень з реальністю. це як квіри чи ЛГБТ за вільну Палестину - рівно до того моменту, як потраплять в цю саму Палестину
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:39
_hunter написав:
Там же, где и новое берут - на заводах/фабриках... Или это какие-то "утерянные знания Древних Цивилизаций" 🤔
Зайдите в салон Мерседес и попросите продать Вам 123-й...
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:40
Успіх
Успіх написав: budivelnik написав:
Тобто
ворог розумний і розуміє
І це на четвертому році повномасштабки?🤦🏻
А як же чмоні?
Чмобіки?
Алкоголіки?
Тупі синяки з глубінок?
На ржавих коритах, мопедах, роверах роблять наступи і ЧОМУСЬ ще й місцями проривають наш фронт з потужних, підкачаних, всі, як один вишколених воїнів?
Як так?©
, а скільки тобі років потрібно, щоб зрозуміти дуже просту річ - система закидування м'ясом вона працює, коли є достатньо м'яса, й його ніхто не рахує. так варвари завалили Рим, так в Японії звичайними селянами завалили тих же ніндзя, та й просто самураїв, так виграв срср 2СВ. й якраз для успіху й потрібно щоб м'ясо було тупе й не думало.
з США це фокус не прокатить, там значна технологічна перевага - кількість м'яса вплине лише на кількість фаршу після бою. а нас так - потрохи продавлюють дуже дорогою ціною
